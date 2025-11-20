Росіяни окупували село та просунулись на кількох гарячих напрямках - DeepState

Просування росіян зафіксовано на Гуляйпільському та Кум'янському напрямках.

Росіяни просунулися на кількох ключових напрямках / Колаж: Главред, фото: Генштаб, скриншот

Коротко:

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Росіяни окупували село Веселе поблизу Гуляйполя

Також зафіксовано просування біля сусіднього Затишшя та на Харківщині

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Російські війська просунулися на Запоріжжі та Харківщині.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили в четвер, 20 листопада.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Веселе, а також просунувся поблизу Затишшя та Борівської Андріївки", - йдеться у повідомленні.

У Запорізькій області армія РФ окупувала село Веселе, що під Гуляйполем. Крім того, ворог просунувся в районі сусіднього села Затишшя.

На Харківщині окупанти просунулись поблизу села Борівська Андріївка Ізюмського району.

Чи можуть окупанти дійти до Запоріжжя - думка експерта

Главред писав, що виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло вважає, що прогнози деяких західних медіа про можливу втрату Запоріжжя є надто песимістичними.

За його словами, попри складності, ситуація навколо Запоріжжя контрольована. Жмайло пояснив, що довкола міста існують ще три лінії оборони. Водночас він визнав, що прорив зі сходу ускладнює роботу оборонців і створює ризики для укріпрайону біля Гуляйполя.

"Є велика проблема можливості оточення укріпрайону біля Гуляйполя… взявши (Покровське - ред.), росіяни хочуть створити великі "клешні", щоб обходити наш важливий вузол оборони", - зазначив він.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що окупанти мали територіальні успіхи на Гуляйпільському напрямку - поблизу Рівнопілля та Новоуспенівського. Про це повідомляли аналітики DeepState.

Крім того, армія РФ продовжує просуватися до Гуляйполя та автомагістралі Т-0401 Покровське-Гуляйполе, яка є одним з основних українських шляхів постачання міста.

Напередодні військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан попередив, що завдання росіян – захопити лівий берег Запорізької області і підійти до Запоріжжя.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

