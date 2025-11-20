Оксана Білозір зробила відверте зізнання про весілля - як це сталось

Співачка прокоментувала чутки про весілля.

Оксана Білозір розповіла про весілля / скрін із відео YouTube M1 music; instagram.com, Оксана Білозір

Оксана Білозір відповіла, чи планує весілля

Як складається особисте життя співачки

Українська співачка Оксана Білозір відреагувала на чутки, які огортають її особисте життя, в інтерв'ю M1 music. Останнім часом у мережі активно обговорювали, що артистка зібралася заміж втретє.

Ведучі програми запитали в Оксани, чи правда вона знову збирається під вінець. Валерія Товстолес вирішила виманити у співачки прямо привітавши з майбутнім весіллям.

"Хочеться відразу вас привітати, по-перше, з весіллям. Чи ви не виходите заміж?", - запитала ведуча.

Оксана Білозір - стосунки / фото: instagram.com, Оксана Білозір

Артистка з гумором відреагувала на провокативне запитання. Вона зазначила, що чутки про її особисте життя вже доходять до неї через знайомих.

"Ой, слухайте, ви накаркаєте, що ж ви з усіх боків... Мені вчора розповідали, що мене вже без моєї участі одружили", - розсміялася Білозір.

Ведучий Андрій Чорновіл припустив, що є причиною підвищеної уваги до стосунків співачки. На його думку, Оксану часто можна помітити в компанії статусних чоловіків.

"Почекай, ви ще не бачили", - загадково зазначила артистка.

Оксана Білозір - інтерв'ю / фото: instagram.com, Оксана Білозір

Оксана Білозір - особисте життя

Першим чоловіком співачки був композитор і музикант Любомир Дроздовський, у цьому шлюбі народився син Андрій. Другим обранцем співачки став музикант, режисер, а згодом Народний артист України та колишній міністр культури Роман Зіновійович Білозір. У другому шлюбі в неї народився син Ярослав. Оксана та Роман були одружені понад 30 років, проте 2022 року стало відомо, що їхні стосунки закінчилися розлученням.

Про персону: Оксана Білозір Оксана Білозір - українська співачка та політичний діяч. Народна артистка України (1994). Міністр культури і мистецтв України (лютий 2005 року - травень 2005 року), міністр культури і туризму України (травень 2005 року - вересень 2005 року). Народний депутат України IV, V, VI, VIII скликань, повідомляє Вікіпедія.

