Ідеальна сім'я: дружина Олександра Усика показала всіх дітей з особливого приводу

Діти Олександра Усика / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Усик

Катерина Усик показала фотографії чотирьох дітей чемпіона

Який вигляд мають діти Олександра Усика

Дружина українського чемпіона Олександра Усика вперше за довгий час показала, який вигляд мають усі чотири дитини пари. На своїй сторінці в Instagram вона привітала підписників з особливим святом.

Публікацію фотографій дітей Катерина Усик присвятила Дню захисту дітей. На знімках можна роздивитися спадкоємців знаменитого чемпіона, які подорослішали: 15-річну Єлизавету, 12-річного Кирила, 10-річного Михайла і наймолодшу - Марію, якій виповнився рік.

Олександр Усик із сином / фото: instagram.com, Катерина Усик

"Сьогодні День захисту дітей. Нехай усі дітки будуть щасливі та здорові. Жили в світі, де немає болю і горя", - підписала зворушливі кадри дружина Усика.

Сини Олександра Усика з сестрою Марією / фото: instagram.com, Катерина Усик

На опублікованих знімках помітно, що Кирило з віком стає абсолютною копією свого знаменитого батька, а маленька Марія оточена любов'ю та увагою старших. На фото також засвітилися і самі зіркові батьки - до добірки увійшли кадри їхнього сімейного відпочинку.

Доньки Олександра Усика / фото: instagram.com, Катерина Усик

Раніше сім'я Усиків розповідала, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну їхні діти змушені рости нарізно: доньки живуть з батьками в Україні, а сини переїхали до Іспанії.

Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

