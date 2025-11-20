Ідеальна сім'я: дружина Олександра Усика показала всіх дітей з особливого приводу

Ви дізнаєтеся:
Дружина українського чемпіона Олександра Усика вперше за довгий час показала, який вигляд мають усі чотири дитини пари. На своїй сторінці в Instagram вона привітала підписників з особливим святом.
Публікацію фотографій дітей Катерина Усик присвятила Дню захисту дітей. На знімках можна роздивитися спадкоємців знаменитого чемпіона, які подорослішали: 15-річну Єлизавету, 12-річного Кирила, 10-річного Михайла і наймолодшу - Марію, якій виповнився рік.
"Сьогодні День захисту дітей. Нехай усі дітки будуть щасливі та здорові. Жили в світі, де немає болю і горя", - підписала зворушливі кадри дружина Усика.
На опублікованих знімках помітно, що Кирило з віком стає абсолютною копією свого знаменитого батька, а маленька Марія оточена любов'ю та увагою старших. На фото також засвітилися і самі зіркові батьки - до добірки увійшли кадри їхнього сімейного відпочинку.
Раніше сім'я Усиків розповідала, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну їхні діти змушені рости нарізно: доньки живуть з батьками в Україні, а сини переїхали до Іспанії.
Про персону: Олександр Усик
Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".
