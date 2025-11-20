Росія і Україна досягли домовленості щодо ЗАЕС: в МАГАТЕ поділилися деталями

Домовленості вдалося досягти після консультацій з обома країнами.

https://glavred.net/war/rossiya-i-ukraina-dostigli-dogovorennosti-po-zaes-v-magate-podelilis-detalyami-10717253.html Посилання скопійоване

В МАГАТЕ повідомили про успішний ремонт ліній електропередач / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили в агентстві:

МАГАТЕ готове допомагати у забезпеченні ядерної безпеки

На ЗАЕС відновили раніше пошкоджені лінії електропередач

Запорізька АЕС залишиться у стані холодної зупинки. Такої домовленості досягти Україна та країна-агресорка Росія. Про це сьогодні, 20 листопада, повідомило МАГАТЕ.

Очільник відомства Рафаель Гроссі зауважив, що після консультацій з українською та російською сторонами було прийняте відповідне рішення, адже керувати АЕС у стані війни неможливо.

відео дня

"Агентство, як і раніше, прагне надавати будь-яку можливу підтримку для забезпечення безпечної та надійної експлуатації ядерних об'єктів в Україні в ситуації, яку він (Гроссі - Главред) назвав "надзвичайно небезпечною та надзвичайно крихкою", - йдеться у звіті.

Що вдалося зробити на ЗАЕС

За посередництва МАГАТЕ було проведено необхідний ремонт ліній електропередач Дніпровська та Феросплавна. Це вирішило проблему з відсутністю підключення АЕС до електроенергії.

ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Що відомо про проблеми з електропостачанням ЗАЕС

Главред писав, що зовсім нещодавно, 15 листопада, на Запорізькій атомній електростанції знову виникли проблеми з енергопостачанням, було втрачено живлення по одній із двох ключових високовольтних магістралей, лінії "Дніпровська" (750 кВ).

Саме ця лінія, яку вдалося відновити лише минулого місяця, забезпечувала основний зв’язок окупованої станції з українською енергосистемою. Відключення цієї магістралі знову зробило ЗАЕС вразливою та суттєво підвищило ризики повного знеструмлення.

Ситуація на Запорізькій АЕС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно російська пропаганда запустила чергову вигадку про нібито підготовку Україною спільно з країнами НАТО диверсії на Запорізькій атомній електростанції, що перебуває під окупацією РФ.

Такі заяви можуть свідчити про намір самих же росіян влаштувати катастрофу на окупованій Запорізькій АЕС та звинуватити в цьому Україну та країни колективного Заходу.

Раніше повідомлялося, що Росія досі не відмовилася від планів підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. Але невідомими безпілотниками були пошкоджені трансформатори в Молочанську та Мелітополі.

Інші новини:

Про джерело: МАГАТЕ Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред