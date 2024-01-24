До падіння Іл-76 фіксувались поставки ракет до Бєлгорода небом: коментар ЗСУ

Росія доставляла цими літаками до Бєлгорода ракети до ЗРК С-300.

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Великий транспортний літак Іл-76 упав у Бєлгородській області / Колаж Главреда. Фото: Міноборони Росії, Телеграм "База"

У Збройних силах прокоментували падіння російсько військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області. Генштаб прямо ні підтверджує, ні спростовує інформацію про нібито причетність до збиття ворожої авіації.

У Генштабі підкреслили, що Бєлгород є зручним у сенсі логістики та доставки ракет С-300 й "Іскандерів" для ударів по Харкову й області. Лише за останній тиждень ЗС РФ завдали 19 ударів по області - 26 ЗРК С-300 і три БР "Іскандер-М". Внаслідок чого загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина.

"Задля зменшення саме ракетної загрози, Збройні Сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації", - йдеться у повідомленні Генштабу. відео дня

Зафіксована інтенсивність обстрілів Харківської області прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода, зауважують у ЗСУ.

"З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку", - вказали у Генштабі.

Падіння Іл-76 - що відомо

Вранці 24 січня у небі над Бєлгородською областю, найімовірніше зенітною ракетою, було підбито військово-транспортний літак росіян Іл-76.

Інформація з нібито "підтвердженням" від Сил оборони зʼявилась на сайті "Української правди". Журналісти, посилаючись на анонімні джерела, стверджували, що Іл-76 перевозив ракети до ЗРК С-300. Однак невдовзі новину було видалено.

Водночас російські пропагандисти писали, утім без доказів, що на борту перебувало понад 60 українських військовополонених, яких готували на обмін з Україною. Експерти вже пояснили, чому вважають цей вкид з боку РФ дурнею.

Варто зауважити, що тільки за вчорашній день Росія тричі атакувала Харків ракетами. Під час вечірнього удару РФ поцілила у цивільні обʼєкти - лікарні, аптеки і магазини. Попередньо нараховувалося 7 постраждалих.

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