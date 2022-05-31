На Харківщині екс-поліцейський катував жителів разом з агресорами - прокуратура

Зрадник Олег Полежаєв / Офіс Генпрокурора / ua.depositphotos.com

Колишній коп з Луганська Олег Полежаєв приєднався до російських окупантів і здійснював тортури мирних українців у Харківській області. Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Слідчі Харківської облпрокуратури заочно повідомили йому про підозру. Відзначається, що Полежаєв причетний до тортур не менше чотирьох осіб.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру чоловікові за фактом добровільної участі у збройних формуваннях держави-агресора та надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України", - повідомили слідчі.

Як встановили правоохоронці, колишній працівник поліції Луганська в березні 2022 року вступив до складу угруповання терористів "ЛНР". У березні-квітні 2022 року він разом з силами окупантів перебував у тимчасово окупованому селі Цупівка Харківського району.

Там агресори захопили місцеву школу, де допитували людей. Допити, як було встановлено, проходили із залякуваннями і тортурами. Від рук зрадника постраждали, щонайменше, четверо місцевих жителів.

В даний час управління СБУ в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

До слова, Полежаєв ще з 2017 року занесений до бази сайту "Миротворець" за співпрацю з окупантами.

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Нагадаємо, раніше в результаті проведеного розслідування вдалося визначити найменування частин окупаційних військ РФ, які перебували в Бучі в березні цього року.

Як йдеться в розслідуванні агентства Reuters, в Бучі були опитані понад 90 мирних жителів, вивчені фото і відео за цей період і документи, які були залишені окупантами при відступі.

Журналістам вдалося знайти посвідчення особи бійця Росгвардії, єфрейтора Костянтина Коршунова. Відзначається, що двоє його знайомих підтвердили Reuters, що Коршунов служить в Росгвардии, а один навіть назвав точний підрозділ - в/ч 3179 (загін Вітязь).

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