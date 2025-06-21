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"Їх знайшли між сходами": уся правда про загибель одеської родини в Ізраїлі

Ангеліна Підвисоцька
21 червня 2025, 00:08
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В Ізраїлі за своє життя боролася маленька Настя, яка захворіла на рак. Її двоюрідні брати рятувалися від війни.
сім'я з Одеси загинула в Ізраїлі
В Ізраїлі загинула майже вся родина з Одеси / Колаж: Главред, фото: ТСН

Про що відомо:

  • В Ізраїлі загинула майже вся родина з Одеси
  • Сім'я поїхала до Ізраїлю для лікування 7-річної дівчинки від раку
  • Мама, донька, бабуся та племінники не встигли спуститися в укриття

Унаслідок ракетних ударів Ірану по Ізраїлю загинула вся сім'я з Одеси. Вони виїхали з України не тільки через обстріли, а й для того, щоб вилікувати 7-річну Настю від раку. Анна Пушкарьова того дня втратила двох дітей, матір, сестру та племінницю. Про це розповідає ТСН.

Трагедія сталася в місті Бат-Ям, яке розташоване неподалік від Тель-Авіва. У ніч на 15 червня загинуло 12 осіб, серед яких і вся сім'я Анни.

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"Там просто немає тіл. Як мені сказали, вони не встигли спуститися. Їх знайшли між сходами. Хтось вилетів", - каже мати загиблих дітей.

Іллі та Кості назавжди залишиться 14 і 10 років. Рідній сестрі Марії було лише 30 років, а матері Олені - 54. Анна Пушкарьова досі не може змиритися з думкою про те, що вони всі загинули.

"Я ще повністю це не прийняла. Сиджу вдома і думаю: ну, вони далеко. Так, я рік без них жила. Сумувала страшенно. І я усвідомлюю, тільки коли розумію, що я більше не можу до них додзвонитися", - каже вона.

Жінка розповідає, що її сини переїхали до Ізраїлю ще минулої весни. Молодший син Костя так боявся ракет і сирен повітряної тривоги, що постійно плакав. На той момент уже понад рік в Ізраїлі мешкали мама, сестра і племінниця Анни. Вони приїхали на лікування до Ізраїлю ще наприкінці 2022 року. За кілька років до цього через рак крові померла сестра Марії - вони були двійнятами.

Хрещена загиблої дівчинки каже, що вони постійно збирали гроші на лікування. Настя пережила три надскладні операції, їй пересадили кістковий мозок, але це не допомогло.

"Вони якраз у неділю збиралися в лікарню, і там Марійці мали сказати про результати пункції та ймовірний план лікування далі", - каже Христина.

Зараз тато Насті воює на фронті, захищаючи країну від російських окупантів.

Війна Ізраїлю з Іраном - новини за темою

Нагадаємо, Іран у ніч на 14 червня здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль, випустивши близько 150 балістичних ракет. Вибухи лунали в Тель-Авіві, Єрусалимі та інших містах.

Частину ракет перехопила система ППО, але кілька влучили по важливих об'єктах, зокрема по комплексу Кірія - штаб-квартирі ізраїльських Збройних сил. Одна ракета вразила 50-поверхову будівлю в центрі Тель-Авіва.

Як повідомляв Главред, під час цієї ракетної атаки Ірану в місті Бат-Ям загинули п'ятеро громадян України, серед яких троє дітей, повідомило МЗС України. Посольство України в Ізраїлі висловило співчуття сім'ям загиблих.

Історик Шимон Бріман із посиланням на посольство України в Ізраїлі підтвердив, що в Ізраїлі загинула сім'я з Одеси - п'ять українців, які приїхали на лікування.

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