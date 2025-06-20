Російські офіцери масово тікають з передової: ГУР знайшло їх 'безпечний сховок'

Головне:
- Російські офіцери масово уникають фронту
- Більшість з них переводяться в тил або йдуть у СЗЧ
- Понад 900 офіцерів переведено до тилових частин без підстав
Російські офіцери масово уникають участі у бойових діях в Україні. Вони використовують різні схеми для переведення до тилових частин або йдуть в СЗЧ. Про це повідомило ГУР.
За даними української розвідки, понад 45% офіцерів Збройних сил РФ, які перебувають у складі резервних підрозділів Південного військового округу Росії, не мають жодних законних підстав для служби в тилу. Попри це, вони уникли відправлення на передову.
"У документах, підписаних начальником штабу південного військового округу генерал-лейтенантом міхаілом зуськом, виявлені факти безпідставного переведення понад 900 офіцерів до тилових частин. Із них щонайменше 200 призначили попри вже заповнену штатну чисельність підрозділів", - йдеться у повідомленні ГУР.
Окрім цього, українська розвідка фіксує випадки самовільного залишення служби цими офіцерами.
"Масова втеча з передової, оформлена як формальне переведення в тил, свідчить про деморалізацію та кризу в російському командному складі. Усвідомлюючи масштаби втрат і неминучість власної загибелі, офіцери держави-агресора намагаються будь-якою ціною уникнути участі в бойових діях", - зазначили в розвідці.
Війна РФ проти України - новини за темою
Як повідомляв Главред, російський окупант, якого вважали зниклим безвісти, виявився жертвою канібалізму — його вбив і з’їв товариш по службі. Про це свідчить перехоплення, опубліковане ГУР України. Злочин стався у підрозділі 68-ї мотострілецької дивізії РФ, що воює на Куп’янському напрямку.
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Крім цього, у тимчасово окупованому Криму зафіксували активне переміщення російської інженерної техніки між Феодосією та Джанкоєм. Як повідомляє партизанський рух "АТЕШ", це була імітація підготовки до форсування Дніпра для введення в оману ЗСУ.
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Що таке ГУР?
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
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