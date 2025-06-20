'Трамп ще й напаскудив нам': Жданов пояснив останні рішення президента США

Через переключення уваги Трампа ми особливо нічого не втрачаємо, вважає експерт.

https://glavred.net/politics/tramp-eshche-i-nagadil-nam-zhdanov-obyasnil-poslednie-resheniya-prezidenta-ssha-10675052.html Посилання скопійоване

Жданов пояснив останні рішення президента США / Колаж: Главред, фото: Главред, kremlin.ru

Ви дізнаєтеся:

Як війна Ірану та Ізраїлю вплинула на Україну

Чому Трамп міг спростити життя Україні

Україна закінчила отримувати військову допомогу США, яку нам оформив ще Байден, і Конгрес за це проголосував.

В інтерв'ю Главреду військовий експерт Олег Жданов зазначив, єдине, що залишилося в дії - це довгострокові контракти.

відео дня

"Туди Трамп не полізе, тому що там промисловці. Та й Трамп сам говорив: продавати зброю - так, будь ласка. Однак Трамп ще й напаскудив нам: шматочок військових поставок, а саме детонатори для ракет, які ми збиралися використовувати для боротьби з шахедами, Трамп перенаправив Ізраїлю. До речі, це ще раз дає змогу спіймати Трампа на брехні, бо він заявляв, що не знав про операцію Ізраїлю проти Ірану. Якщо не знав, то навіщо тоді відправляв Ізраїлю боєприпаси для боротьби з шахедами? Виходить, що Трамп припускав, що буде масована шахедна атака на Ізраїль", - вважає експерт.

За його словами, через переключення уваги Трампа ми особливо нічого не втрачаємо.

Подивіться, скільки центів допомоги Україні закладено в американський бюджет на поточний рік - нуль. Зараз Конгрес проголосував проєкт військового бюджету на 2026 рік, і була єдина поправка, що стосується України, яка передбачала виділити нашій країні військово-технічну допомогу на суму 300 млн доларів. Але - цю поправку навіть не голосували. Відповідно, у бюджеті США на 2026 рік теж не буде жодного цента на військово-технічну допомогу Україні", - зазначив Жданов.

Війна Ізраїлю та Ірану

Як повідомляв Главред, тиждень тому, в ніч на 13 червня ізраїльські військові завдали серію ударів по об'єктах на території Ірану. Під атаки потрапив не тільки Тегеран, а й міста Натанз, Хоррамабад і Хамедан, де, за наявною інформацією, розташовані об'єкти, пов'язані з ядерною програмою Ірану.

Наступного дня, 14 червня, Ізраїль завдав серію ударів по об'єктах у Тегерані, пов'язаних з іранською ядерною програмою. Удар пройшовся по штаб-квартирі ядерного проєкту SPAND, Міністерству оборони і паливним резервуарам. Як результат атаки почалася пожежа на нафтобазі Шахран. Двосторонні атаки тривають і донині.

За даними Bloomberg, Вашингтон може атакувати Іран найближчими днями. За даними журналістів, глава Штатів Трамп уже схвалив військовий план удару по Ірану, але утримується від остаточного наказу.

Вам може бути цікаво:

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред