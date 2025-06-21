РФ обрала цілі для обстрілів: розкрито ймовірний план нових ударів по Україні

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- Росіяни намагаються знищити пункти виробництва далекобійних дронів
- РФ застосовує балістичні ракети наземного базування, а також "Кинджал"
Авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап заявив, що під час нещодавнього повітряного удару РФ по Києву, ворог запустив понад 14 ракет Х-101.
"Більшість було збито, але одна з них влучила і зруйнувала під'їзд. Для цього росіяни використовували два Ту-95 і один Ту-160. Тобто їхні можливості суттєво зменшені. Якби вони могли підняти більше бортів - то, очевидно, підняли б", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.
Експерт зазначає, що ворог застосовує балістичні ракети наземного базування, а також "Кинджал" - це, по суті, та сама ракета "Іскандер", тільки повітряного базування.
Він також прокоментував питання про те, чи відбуваються зміни в пріоритетах вибору цілей для ударів з боку Росії.
"Зараз, з того, що я бачу, росіяни намагаються знищити пункти виробництва далекобійних дронів, а також комплектуючих до них. Але дорогою, якщо виявляють інші цілі, які вважають пріоритетними - вони також завдають ударів і по них. Але основний акцент зараз саме на виробничих базах для ракет і дронів", - додав Криволап.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що РФ била по Україні півсотнею дронів, є поранені та руйнування. Унаслідок ударів в одному з обласних центрів є троє поранених - у двох поліцейських осколкове ураження кінцівок, а у 62-річної жінки переломи ніг.
Як раніше повідомляв Главред, раніше РФ вдарила по Києву сотнями дронів і ракет - полковник ЗСУ розкрив деталі атаки. Армія РФ випустила за ніч 315 дронів, серед яких були як ударні дрони, так і різні дрони-імітатори.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на тлі масованого удару РФ по Україні 10 червня звернувся до США. Український лідер наголосив, що потрібен жорсткий тиск заради миру.
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Хто такий Костянтин Криволап?
Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.
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