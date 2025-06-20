Долар різко рвонув вгору, євро встановив новий рекорд: курс валют на 23 червня

Євро оновив історичний максимум.

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Євро пробив позначку 48 грн, долар теж дорожчає / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Як зміниться курс долара 23 червня

Який курс євро встановив НБУ на понеділок відео дня

Яка ситуація на міжбанку і готівковому ринку

Національний банк України встановив нові курси валют на понеділок, 23 червня. Американський долар подорожчав, а євро досяг нового максимуму. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На понеділок, 23 червня, офіційний курс долара зріс до 41,8335 грн, тоді як у п’ятницю його курс становив 41,6854 грн за долар. Таким чином, американська валюта подорожчала на 0,1481 грн.

Водночас офіційний курс євро зріс ще помітніше — з 47,8590 грн до 48,2006 грн. Європейська валюта подорожчала на 0,3416 копійок, порівнюючи з попереднім показником (47,8590 грн за євро). Попередній максимум курсу євро був 13 червня - 48,0825.

На міжбанківському валютному ринку курс долара зріс на 18 копійок і встановився в межах 41,94–41,97 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

На готівковому ринку курс долара піднявся на 15 копійок і досяг позначки 42,00 гривень за долар. Водночас курс євро зріс на 20 копійок до 48,50 гривень.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Нацбанк підвищив офіційний курс долара до гривні на 19 червня до 41,6293 грн. Курс євро натомість знизився до 47,9028 грн.

Також НБУ підвищив офіційний курс долара до 41,6854 грн (+0,0561 грн) на 20 червня 2025 року. Євро навпаки подешевшав до 47,859 грн (-0,0438 грн).

Як повідомляв Главред, валютний ринок наразі перебуває у стабільній позитивній фазі, і наступного тижня ця тенденція збережеться, заявив директор департаменту фінансових ринків Глобус Банку Тарас Лєсовий. Різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде незначною.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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