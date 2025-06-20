Правила виплати пенсій змінились: яка нова вимога чекає на українців

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- Тепер обов’язково повинна бути вказана дата народження людини
Кабінет міністрів України оновив порядок, за яким пенсіонерам нараховують і доставляють виплати за місцем фактичного проживання. Зміна передбачена постановою №726, ухваленою 18 червня 2025 року.
Згідно із цією зміною, у списках, за якими здійснюється виплата пенсій чи грошової допомоги, обов’язково повинна бути вказана дата народження людини — день, місяць і рік.
Варто зауважити, що сьогодні пенсії в Україні отримує понад 10 мільйонів людей. Більшість — близько 8,4 мільйона — отримують їх через банківські картки. Ще майже 1,9 мільйона людей — через Укрпошту.
Водночас, як і раніше, пенсіонери можуть самі обирати, як саме їм зручно отримувати гроші — або в банку, або через поштове відділення.
Виплати пенсій - що відомо
Як повідомляв Главред, починаючи з липня, частина пенсіонерів зможе отримувати надбавку в розмірі приблизно 300 гривень. Додаткова виплата передбачена для тих, хто має статус Почесного донора України.
Фахівці Головного управління Пенсійного фонду України повідомили, що в Україні пенсіонери можуть втратити до 20% своєї щомісячної пенсії у разі надмірних виплат.
Водночас, частина українських пенсіонерів отримає доплати одразу за три місяці. Це стосується працюючих пенсіонерів, які до 1 березня набули щонайменше два роки страхового стажу.
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Що відомо про Кабінет Міністрів України?
Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.
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