Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Правила виплати пенсій змінились: яка нова вимога чекає на українців

Марія Николишин
20 червня 2025, 14:21
351
Постанову було ухвалено 18 червня 2025 року.
Правила виплати пенсій змінились: яка нова вимога чекає на українців
Нові правила виплати пенсій / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Кабмін змінив порядок виплати пенсії
  • Тепер обов’язково повинна бути вказана дата народження людини

Кабінет міністрів України оновив порядок, за яким пенсіонерам нараховують і доставляють виплати за місцем фактичного проживання. Зміна передбачена постановою №726, ухваленою 18 червня 2025 року.

Згідно із цією зміною, у списках, за якими здійснюється виплата пенсій чи грошової допомоги, обов’язково повинна бути вказана дата народження людини — день, місяць і рік.

відео дня

Варто зауважити, що сьогодні пенсії в Україні отримує понад 10 мільйонів людей. Більшість — близько 8,4 мільйона — отримують їх через банківські картки. Ще майже 1,9 мільйона людей — через Укрпошту.

Водночас, як і раніше, пенсіонери можуть самі обирати, як саме їм зручно отримувати гроші — або в банку, або через поштове відділення.

Правила виплати пенсій змінились: яка нова вимога чекає на українців
Чому можуть призупинити пенсію / Інфографіка: Главред

Виплати пенсій - що відомо

Як повідомляв Главред, починаючи з липня, частина пенсіонерів зможе отримувати надбавку в розмірі приблизно 300 гривень. Додаткова виплата передбачена для тих, хто має статус Почесного донора України.

Фахівці Головного управління Пенсійного фонду України повідомили, що в Україні пенсіонери можуть втратити до 20% своєї щомісячної пенсії у разі надмірних виплат.

Водночас, частина українських пенсіонерів отримає доплати одразу за три місяці. Це стосується працюючих пенсіонерів, які до 1 березня набули щонайменше два роки страхового стажу.

Читайте також:

Що відомо про Кабінет Міністрів України?

Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

пенсії Кабмін пенсіонери виплати пенсії новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Нарешті вони вдома": Зеленський про новий обмін полоненими між Україною та РФ

"Нарешті вони вдома": Зеленський про новий обмін полоненими між Україною та РФ

14:41Україна
Українців попередили: чи будуть цієї зими відключення світла та дефіциту газу

Українців попередили: чи будуть цієї зими відключення світла та дефіциту газу

14:35Україна
Штрафи за посилки поштою: кому з українців прийдеться заплатити 40 000 гривень

Штрафи за посилки поштою: кому з українців прийдеться заплатити 40 000 гривень

11:34Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Алла Пугачова і Максим Галкін ухвалили важливе рішення - що сталося

Алла Пугачова і Максим Галкін ухвалили важливе рішення - що сталося

Вдарить +8 і литиме дощ: синоптики оголосили штормове попередження

Вдарить +8 і литиме дощ: синоптики оголосили штормове попередження

Навіщо на кросівках петля ззаду - більшість користується нею неправильно

Навіщо на кросівках петля ззаду - більшість користується нею неправильно

Прийшли на Землю не випадково: ТОП-3 знаки, які мають унікальну місію

Прийшли на Землю не випадково: ТОП-3 знаки, які мають унікальну місію

В секунді загинула майже вся родина: у Києві ракета вбила батька, матір та сина з коханою

В секунді загинула майже вся родина: у Києві ракета вбила батька, матір та сина з коханою

Останні новини

14:41

"Нарешті вони вдома": Зеленський про новий обмін полоненими між Україною та РФ

14:35

Українців попередили: чи будуть цієї зими відключення світла та дефіциту газу

14:21

Правила виплати пенсій змінились: яка нова вимога чекає на українців

14:04

Чи можна жінкам ходити в храм у штанах та без хустки: несподіваний вердикт

14:01

Дар’я Петрожицька та Олександр Педан зіграли в "Я люблю Україну" зі звільненими оборонцями Маріуполя

Угоду Трампа і Путіна укладено, стався розмін Ірану на Україну – ЖдановУгоду Трампа і Путіна укладено, стався розмін Ірану на Україну – Жданов
13:44

Віра Брежнєва вперше за багато років змінила зачіску - як вона виглядає

13:41

Чому колорадський жук так називається: історія появи таких комах в УкраїніВідео

13:38

Земля за зерно і майже 20 років будівництва: як виглядає дача Ющенка

13:29

ВПО отримають низку виплат: яка допомога буде доступна у липні

Реклама
13:16

Ефективність під 100%: у США схвалили ін'єкцію для профілактики ВІЛ

12:41

Гороскоп Таро на липень 2025: Ракам - конфлікт, Левам - новий шлях, Дівам - грошіВідео

12:32

2 найпростіші способи, як підв’язати помідори: займуть лічені хвилини, а результат здивуєВідео

12:30

Загроза нового вторгнення: боєць "Калина" про єдиний варіант завершення війниВідео

12:29

Ціновий сюрприз: популярний в Україні продукт раптово подорожчав

11:34

Штрафи за посилки поштою: кому з українців прийдеться заплатити 40 000 гривень

11:33

Представники НАБУ в конкурсі на голову БЕБ є учасниками гучних скандалів - ЗМІ

11:30

Китайський гороскоп на завтра 21 червня: Козлам - загроза, Свиням - конфлікт

11:26

Учені просто обімліли: стародавнє поховання відкрило неймовірну таємницю

11:07

Рої дронів полетять на Україну: в ЦПД попередили українців

11:04

Убив товариша та їв два тижні: у ГУР опублікували докази канібалізму в ЗС РФ

Реклама
11:02

Вдарить +6 градусів: стала відома дата сильного похолодання

10:39

Київстар закриває одразу декілька тарифів: що потрібно зробити до 24 червня

10:36

Чому "необмежений" людський ресурс росіян - не головне у війніПогляд

10:27

Леся Нікітюк показала новонародженого сина: перші фото

10:25

На пошук розгадки всього 11 секунд: тільки найуважніші знайдуть кота

10:12

Трамп і Путін уклали угоду, Україну "розміняли": з'явився сумний прогноз

10:05

Гороскоп Таро на завтра 21 червня: Терезам - поліпшення, Скорпіонам - відпускати

10:04

У РФ є ресурс для наступу: Загородній назвав головне завдання УкраїниВідео

09:51

Ціни на порозі історичного максимуму: вартість одного овоча дивує українців

09:51

Знайшли винних: стало відомо, хто понівечив українку Ковальчук у Дубаї

09:44

"Я стала мамою": Lida Lee повідомила про кардинальні зміни в житті

09:37

"Клон" і "Тропіканка": помер зірка популярних серіалів

09:25

Гороскоп на завтра 21 червня: Овнам - приємна несподіванка, Водоліям - неприємності

09:24

Путін може стати героєм мультфільму "Простоквашино"Погляд

09:15

Чи можна неодруженим хлопцям нести труну: священник дав відповідьВідео

09:12

Гриміли вибухи, є "прильоти": РФ вдарила по Україні десятками безпілотників

09:04

"Ми полігамні": Тарас Тополя вибачився перед дружиною за "багато болю"Відео

09:00

Росіяни намагаються знищити виробництва дронів, а до осені повернуться до атак на енергетику - Криволап

08:29

Стамбульський формат прогресу не дасть: Кислиця сказав, що потрібно для укладення миру

08:08

Україна знайшла протидію артилерії РФ, але є інша небезпека – Forbes

Реклама
07:48

Приїхав, щоб допомогти: що відомо про художника зі США, який загинув під час атаки РФФото

06:42

Одеса - у вогні після атаки дронів: під завалами можуть бути людиФото

05:28

Як відчистити кепки від бруду і плям: секрет прання головних уборів

05:00

"Ще один плювок": Ані Лорак потрапила у величезні неприємності в РФ

04:35

Як сказати "глазунья" українською: мало хто знає справжній перекладВідео

04:07

Навіщо на кросівках петля ззаду - більшість користується нею неправильноВідео

03:30

Може заплутати багатьох: на дорогах з’явився новий дорожній знак із стрілками

02:41

Гороскоп Таро на липень 2025: Овнам - хвороба, Тельцям - конфлікт, Близнюкам - везіння

02:16

Блогер-утікач Волошин зізнався, коли повернеться в Україну: "Залюбки"

02:10

В секунді загинула майже вся родина: у Києві ракета вбила батька, матір та сина з коханоюФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти