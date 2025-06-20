Правила виплати пенсій змінились: яка нова вимога чекає на українців

Постанову було ухвалено 18 червня 2025 року.

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Нові правила виплати пенсій / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Кабмін змінив порядок виплати пенсії

Тепер обов’язково повинна бути вказана дата народження людини

Кабінет міністрів України оновив порядок, за яким пенсіонерам нараховують і доставляють виплати за місцем фактичного проживання. Зміна передбачена постановою №726, ухваленою 18 червня 2025 року.

Згідно із цією зміною, у списках, за якими здійснюється виплата пенсій чи грошової допомоги, обов’язково повинна бути вказана дата народження людини — день, місяць і рік.

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Варто зауважити, що сьогодні пенсії в Україні отримує понад 10 мільйонів людей. Більшість — близько 8,4 мільйона — отримують їх через банківські картки. Ще майже 1,9 мільйона людей — через Укрпошту.

Водночас, як і раніше, пенсіонери можуть самі обирати, як саме їм зручно отримувати гроші — або в банку, або через поштове відділення.

Чому можуть призупинити пенсію / Інфографіка: Главред

Виплати пенсій - що відомо

Як повідомляв Главред, починаючи з липня, частина пенсіонерів зможе отримувати надбавку в розмірі приблизно 300 гривень. Додаткова виплата передбачена для тих, хто має статус Почесного донора України.

Фахівці Головного управління Пенсійного фонду України повідомили, що в Україні пенсіонери можуть втратити до 20% своєї щомісячної пенсії у разі надмірних виплат.

Водночас, частина українських пенсіонерів отримає доплати одразу за три місяці. Це стосується працюючих пенсіонерів, які до 1 березня набули щонайменше два роки страхового стажу.

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