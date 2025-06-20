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"Вся Україна наша": Путін відзначився новою порцією цинічних заяв і погроз

Руслана Заклінська
20 червня 2025, 19:49
274
Путін не виключає можливості захоплення Сум.
'Вся Україна наша': Путін відзначився новою порцією цинічних заяв і погроз
Путін знову озвучив імперські амбіції та пригрозив ядерною доктриною / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Що сказав Путін:

  • РФ не прагне капітуляції України, але вимагає "визнання реалій, які склалися на землі"
  • Росії нібито належить усе, куди ступає нога російського солдата
  • Завдання забрати Суми немає, але такого розвитку подій не виключають

Росія нібито не прагне капітуляції України, але вимагає визнання "реалій, які склалися на землі", маючи на увазі окуповані території. Українці і росіяни — це "один народ", а вся територія України нібито "історично" належить РФ. Такі заяви зробив лідер РФ Володимир Путін під час виступу на Санкт-Петербургському міжнародному економічному форумі.

Зокрема, російський диктатор відповів на запитання модератора заходу, який провів дивне порівняння між США та Іраном і РФ та Україною, натякаючи, що Путін може вимагати капітуляції від Володимира Зеленського. Путін, утім, заперечив таку аналогію, але використав нагоду для просування свого цинічного наративу.

відео дня

"Ця ситуація не така сама, а принципово інша. Ми не домагаємось капітуляції з боку України – ми наполягаємо на визнанні реалій, що склалися на землі", – заявив він.

Дивіться відео цинічної заяви Путіна:

'Вся Україна наша': Путін відзначився новою порцією цинічних заяв і погроз
Путін вимагає визання реалій на землі / Фото: скріншот

Так звані "реалії", про які постійно говорить Кремль, — це території України, захоплені російськими окупантами після 2014 року і після повномасштабного вторгнення в 2022 році. Москва вимагає, щоб Київ визнав російськими Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також Крим.

Водночас він заявив, що "завдання забрати Суми у нас немає, але я цього не виключаю". Ба більше, Путін не зупинився і знову повторив стару імперську тезу про те, що українці і росіяни – це "один народ", а вся територія України нібито "історично" належить Росії.

"Російський та український народи – один народ. У цьому сенсі вся Україна наша", - цинічно заявив диктатор.

Крім того, він назвав повномасштабну війну, яку сам і розв’язав, "трагедією", звинувативши у ній Захід. І додав, що "Росії належить усе, куди ступає нога російського солдата".

Путін також згадав "брудну бомбу" і заявив, що її застосування стане "фатальною помилкою України", хоча тут же визнав, що у Москви немає жодних доказів, що Київ може це зробити. Також Путін не забув пригрозити — мовляв, "ядерна доктрина РФ передбачає дзеркальну відповідь на загрози".

Відео із погрозами Путіна ядерною відповіддю:

'Вся Україна наша': Путін відзначився новою порцією цинічних заяв і погроз
Путін пригрозив ядерною відповіддю / Фото: скріншот

Заяви РФ щодо війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, речник Кремля Пєсков нещодавно заявив, що Росія не зацікавлена в перемир'ї, оскільки нібито має "стратегічну перевагу". Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вважає, що заяви Пєскова адресовані західним партнерам і свідчать про небажання Росії припиняти війну.

Також радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що 18 червня Путін влаштував цинічне "розмовне шоу" для Трампа, повторюючи вимоги капітуляції України. Кремль фактично зачинив "вікно можливостей" для переговорів, вважаючи можливим лише повну перемогу.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський у зверненні 19 червня відповів на закиди Путіна щодо "нелегітимності" української влади, заявивши, що готовий до переговорів із тими, хто реально ухвалює рішення, зокрема й з Путіним, який "пересидів щонайменше три терміни".

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Пункт про те, що Росія може застосувати ядерну зброю проти нібито "агресії" неядерних країн за підтримки ядерних, в тому числі, означає формальну легітимізацію удару по Україні.

Україна не володіє ядерною зброєю, однак, за логікою російської пропагандою, її військові зусилля підтримує НАТО, члени якого володіють ядерною зброєю.

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