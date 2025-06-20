Вдарить +6 градусів: стала відома дата сильного похолодання

Прохолодна і нестійка погода з опадами накриє Україну – синоптик розповів, коли цього очікувати.

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Погода в Україні - вдарить +6 градусів/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні на вихідних, 21-22 червня

Коли вдарить похолодання

Де будуть опади

Погода в Україні на вихідних, 21 і 22 червня, буде прохолодною і нестійкою в більшості областей. Подекуди нічна температура повітря навіть опускатиметься до +6 градусів.

Середньодобова температура в багатьох регіонах буде на 4-6 градусів нижчою від середніх багаторічних показників. Теплішою і стабільнішою погода буде лише у південних областях країни та у Криму, а також на Закарпатті. Про це розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Через активізацію атмосферних фронтів і циклонічної діяльності, на початку третьої декади червня прогнозується досить холодна погода. Також очікується поривчастий вітер і періодичне випадання дощів.

Погода в Україні в суботу, 21 червня

У західних областях

У західних областях вночі в районі Полісся, вдень також на Вінниччині пройдуть невеликі дощі, на решті території регіону без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6...+11 градусів, вдень +18...+23.

У північних областях

У північній частині України упродовж доби пройдуть невеликі короткочасні дощі, вдень місцями у супроводі грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +7...+12 градусів, вдень +17...+22.

У центральних областях

У центральних областях очікується мінлива хмарність та короткочасні дощі протягом доби. Вдень місцями можливі окремі грози. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +7...+12 градусів, вдень +18...+23.

На півдні України

У південній частині країни вночі без істотних опадів, вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західного напрямку, 9-14 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +10...+16 градусів, вдень +19...+24.

У східних областях

У східних областях вночі без істотних опадів. Вранці та вдень пройдуть невеликі, подекуди помірні короткочасні дощі, можливі окремі грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +7...+12 градусів, вдень +17...+22.

Погода в Україні 21 червня/ meteoprog

Погода в Україні в неділю, 22 червня

У західних областях

У західних регіонах України вночі без опадів, вранці та вдень очікуються короткочасні дощі, місцями грози та шквали, 15-20 м/с. Вітер західний, вночі 3-8 м/с, вдень 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+12 градусів, в денні години +20…+25 градусів, на Закарпатті до +27.

У північних областях

У північних областях вночі без опадів, вдень пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали, 17-22 м/с. Вітер переважно західного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +6...+12 градусів, вдень +17...+22.

У центральних областях

У центральних областях країни вночі без опадів, вдень пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали, 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +8...+13 градусів, вдень +21...+26.

На півдні України

У південній частині України очікується тепла та сонячна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +11...+16 градусів, вдень +24...+29.

У східних областях

У східних областях вночі без опадів, вдень очікуються невеликі, подекуди помірні дощі, можливі грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, при грозах можливе посилення до 15-20 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +7…+12 градусів, вдень +20…+25.

Погода в Україні 22 червня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, похолодає до +15 і будуть дощі з грозами – в Україні різко зміниться погода. Температура повітря в Україні різко впаде, водночас будуть сильні опади.

Також раніше повідомлялося, що вдарить +8 і литиме дощ – синоптики оголосили штормове попередження. Погода у Львові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +8 градусів.

Нагадаємо, влупила затяжна магнітна буря – через скільки днів можна буде видихнути. Ця магнітна буря може вплинути на самопочуття людини.

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