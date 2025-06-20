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В Україні з'явився один з найочікуваніших плодів літа - які ціни на фрукт

Руслана Заклінська
20 червня 2025, 21:44
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Збільшення виробництва не вплине на зниження цін.
В Україні з'явився один з найочікуваніших плодів літа - які ціни на фрукт
В Україні з'явилися ранні кавуни / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • В Україні з'явилися перші кавуни
  • Їх продають по 35 грн/кг
  • Ціни на кавуни залишатимуться високими

На найбільшому гуртовому ринку сільгосппродукції України "Шувар" у Львові з’явилися перші кавуни. Їх продають за ціною 35 гривень за кілограм. Про це свідчать дані моніторингу ринку сільгосппродукції "Шувар".

Водночас черешня на ринку продається в діапазоні від 125 до 140 гривень за кілограм. Абрикоси коштують трохи дешевше — від 110 до 125 гривень за кілограм. Полуниця наразі доступна за ціною від 90 до 110 гривень за кілограм. Найвищою є вартість закарпатської лохини — її ціна коливається від 570 до 600 гривень за кілограм.

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Варто зазначити, що ціни можуть варіюватися залежно від сорту, якості продукції та обсягів партій. Роздрібні ціни, як правило, вищі за гуртові.

Що буде з цінами на кавуни

Українські фермери планують вдвічі збільшити площі, відведені під баштанні культури та інші овочі. Проте, попри більший обсяг вирощування, дешевшими кавуни навряд чи стануть, розповів керівник департаменту сільського господарства Херсонської ОДА Дмитро Юнусов в коментарі Суспільному.

Він пояснив, що цьогоріч основна продукція піде на внутрішній ринок, адже Херсонщина не зможе відновити експорт. Юнусов нагадав, що у 2021 році площі під овочевими та баштанними культурами з урахуванням лівого берега сягали 22,5 тисяч гектарів, а зараз досягти таких показників не вдасться. Проте фермери розраховують отримати в середньому близько 10 тонн кавунів з гектара.

Юнусов наголосив, що навіть збільшення виробництва херсонських кавунів не матиме суттєвого впливу на їхню вартість. Тож ціни на баштанні культури у 2025 році, найімовірніше, залишаться високими, як і минулого року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти - новини України

Нагадаємо, ціни на моркву в Україні продовжують зростати, повідомляють аналітики УКАБ. Наразі середня роздрібна вартість становить 57,10 грн/кг, що значно перевищує ціну 2024 року (23,50 грн/кг), але трохи нижче за рекордні показники 2023-го.

Також в Україні почали зростати ціни на тепличні огірки після різкого їхнього падіння минулого тижня. Причина — суттєве скорочення пропозиції через очищення теплиць перед другою сівозміною та уповільнення збору врожаю через погану погоду.

Як повідомляв Главред, через погіршення якості ягоди впали ціни на черешню. Наразі черешня коштує 140–200 грн/кг, що на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

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