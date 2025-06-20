"Нарешті вони вдома": Зеленський про новий обмін полоненими між Україною та РФ

Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебували там понад два роки.

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Україна повернула з РФ полонених захисників / Колаж: Главред, фото: Telegram В.Зеленського

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Відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та РФ

Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебували там понад два роки

Відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та країною-агресором РФ у п'ятницю, 20 червня.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі президент Володимир Зеленський, а також опублікував відповідні фото.

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Він уточнив, що більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебували там понад два роки.

"І ось, нарешті, вони вдома", - пише глава держави.

За його словами, Україні вдалося повернути захисників Маріуполя, Донбасу, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Серед них - воїни Збройних сил, Національної гвардії, Прикордонної служби.

"Я вдячний усім, хто повертає наших людей. Працюємо, щоб обміни тривали й надалі, поки не повернемо всіх. Слава Україні!", - додав Зеленський.

Обмін полоненими між Україною і Росією - останні новини за темою:

Як повідомляв Главред, у рамках переговорів у Стамбулі Київ і Москва домовилися про обмін полоненими. Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що українська сторона спробує забрати додому тих, кого зможе.

Нагадаємо, раніше Україна провела обмін полоненими 1000 на 1000, після чого додому повернулися 390 українців. Серед них як захисники, так і цивільні.

Раніше повідомлялося про те, що під час чергового етапу обміну додому повернулися 307 українських захисників. За два дні загалом вдалося повернути в Україну 697 військових.

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Обмін полоненими 1000 на 1000 16 травня 2025 року в Стамбулі відбулися перші за три роки прямі переговори між українською та російською делегаціями. Підсумком зустрічі стала домовленість про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Головою української делегації виступив міністр оборони Рустем Умєров, який одразу після завершення переговорів підтвердив досягнуту домовленість. Російську сторону представляв Володимир Мединський, який також визнав факт укладання угоди. Одразу після досягнення домовленості українська сторона активізувала підготовчі дії. Заступник голови ГУР МО Вадим Скібіцький повідомив про формування обмінних списків, а СБУ проінформувала про роботу Об’єднаного координаційного центру зі звільнення полонених. Також паралельно готувалася необхідна інфраструктура — спеціальні місця для прийому, команди медиків та фахівці з психологічної реабілітації. 19 травня президент Володимир Зеленський під час брифінгу заявив, що обміни полоненими мають стосуватись виключно військових, а цивільних та дітей мають повертати без жодних умов. "З нашого боку були сигнали щодо політв’язнів і журналістів. Я не хочу зараз заглиблюватися в деталі. Міняти дітей на військових, мені здається, що це... ну, якщо чесно, ми не підтримуємо такий підхід", - казав Зеленський. У наступні дні було затверджено покроковий план реалізації обміну, який, за словами Умєрова, враховує як безпекові, так і гуманітарні аспекти. Україна офіційно передала російській стороні узгоджений список 22 травня. У Москві підтвердили отримання і заявили про направлення власного списку у відповідь. Президент Зеленський повідомив, що українські фахівці ретельно перевіряють кожне прізвище зі списку РФ. Глава ОП Андрій Єрмак згодом заявив, що всі підготовчі процедури з українського боку завершені, і тепер справа за російською стороною. У РФ тим часом попередили, що обмін у форматі "1000 на 1000" може зайняти кілька днів. Як стало відомо, він триватиме три дні.

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