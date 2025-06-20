Протидіяти неможливо: експерт розповів про смертоносну тактику ударів РФ

Криволап пояснив, чому Росія змогла завдати непоправної шкоди Україні під час останньої комбінованої атаки на столицю.

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В чому небезпека нових ударів Росії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот, ДСНС України

Що сказав Криволап:

Комбінований удар РФ став настільки смертоносним через нову тактику ворога

В України наразі немає засобів протидії цій тактиці атак РФ

17 червня країна-агресорка Росія атакувала Київ, внаслідок чого в результаті лише одного влучання у багатоквартирний будинок загинуло понад 20 людей. Подібні удари ворог може наносити і надалі, адже майже повністю перейшов на нову тактику.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап. За його словами, ще удар по Кременчуку показав, що таким чином ворог навантажує ППО. Тому ця тактика російського терору стала дієвою.

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"У Києві одночасно били по трьох локаціях - фактично сприймаючи кожну як окреме місто. Тобто, тактика ударів росіян за кількома напрямками одночасно для них зараз працює ефективно", - пояснив він.

Водночас Україна не має ефективних засобів протидії такій тактиці ударів ворога. Тому все, що можна зробити на даний момент - звести нинішню тактику ворога до нульової ефективності, поки не буде готове серійне озброєння, адже наразі є лише окремі його зразки.

"Коли ці зразки перейдуть у формат чинного озброєння, коли система почне реально працювати, тоді росіяни будуть змушені шукати нові тактичні рішення", - додав Криволап.

Якими ракетами Росія атакує Україну / Інфографіка: Главред

Атака РФ на Київ 17 червня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що під час російської атаки в ніч на 17 червня 27 локацій у різних районах Києва опинилися під ворожим вогнем. Під удар потрапили житлові будинки, освітні заклади, об'єкти критичної інфраструктури.

Зокрема росіяни вдарили ракетою по 9-поверховому будинку у Солом'янському районі Києва. Там в один момент під завалами опинилася вся родина. Батько, мати, син та його дівчина - усі загинули.

Під цим же будинком з самого ранку стояли батьки хлопця, який у ньому проживав. Їхні фото облетіли увесь світ. Вони під час розбору завалів надіялися отримати хорошу звісточку про те, що їхній син живий. Але дива не сталося - чоловік став ще однією жертвою російського удару.

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Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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