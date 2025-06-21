"Дуже ефективно": експерт назвав зброю, якою можна знищувати "Шахеди"

Ракети легкомоторної авіації можуть збивати "Шахеди" на відстані до 5 км.

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Легкомоторна авіація може збивати "Шахеди" / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Українська легкомоторна авіація могла б стати чудовим засобом для боротьби з "Шахедами". Легкі ракети можуть знищувати ціль на відстані 3-5 км. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

"Ракети на цю відстань працюють дуже ефективно, особливо якщо вони летять по горизонталі або зверху вниз. Вони мають вбудовані самоліквідатори: якщо не вразили ціль, то самоліквідуються в повітрі, не долітаючи до будівель, що суттєво знижує ризик пошкоджень. Так, певні уламки можуть упасти, але вони вже не завдадуть значної шкоди. Найголовніше - не допускати, щоб "шахеди" взагалі залітали в місто", - сказав Криволап.

Водночас він розповів, що наразі немає можливостей запускати "рій" безпілотників, щоб знищувати російські повітряні цілі. Наразі є лише окремі експериментальні розробки, які дають змогу запускати 6-10 безпілотників і забезпечуючи взаємодію між ними.

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"Щодо терміна "рій" (swarm) - це не просто велика кількість дронів. Це технологія, яка дозволяє безпілотникам обмінюватися інформацією між собою, координувати дії, виявляти цілі, тобто діяти як єдина система. Це вже зовсім інший технологічний рівень - розвиток штучного інтелекту, автономне управління, відповідне складне обладнання і висока вартість", - пояснив Криволап.

Удари по Україні ракетами і дронами - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 15 червня РФ вдарила по Україні ракетами і дронами - на Полтавщині гриміли десятки вибухів. Вночі по всій Україні лунав сигнал повітряної тривоги, повідомлялося про комбіновану атаку РФ.

Також повідомлялося, що РФ била кинджалами, балістикою і БпЛА - в Україні прогриміли десятки вибухів у ніч на 15 червня. Протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника.

Нагадаємо, Зеленський емоційно відреагував на удар по Кременчуку. Ворог застосував складну тактику комбінованих ракетних ударів, що ускладнило роботу української протиповітряної оборони.

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Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт та аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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