"В односторонньому порядку": ПриватБанк блокує рахунки українців

Клієнт розповів, що виїхав із країни і не може отримати свої гроші.

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ПриватБанк блокує рахунки українців / Колаж Главред, фото: pixabay.com, скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

Рахунок чоловіка було заблоковано, коли той виїхав за кордон

Банк не відповідає на запити клієнта

Клієнт ПриватБанку поскаржився, що банк заблокував його рахунки в односторонньому порядку.

На порталі Мінфіну він розповів, що виїхав із країни і не може отримати свої гроші.

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Банк вкрав гроші, знаючи, що я виїхав з України, просто заблокували рахунок в односторонньому порядку. Коли я прошу їх розповісти, яка саме довіреність потрібна, щоб я міг отримати свої гроші через довірену особу, вони відповідають, що нічого не знають, і це мої проблеми", - розповів незадоволений клієнт.

Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

Як раніше повідомляв Главред, українці все більше переходять на користування готівкою - стало відомо, яка причина. Українці через ризики війни часто користуються готівкою і не поспішають переходити на безготівкові розрахунки.

Також раніше повідомлялося, що один із банків нараховує кешбек за зарплати. Щоб підключити нарахування кешбеку достатньо мати рахунок юридичної особи в monobank, а заявку можна подати онлайн.

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