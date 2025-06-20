"В односторонньому порядку": ПриватБанк блокує рахунки українців

Ви дізнаєтеся:
- Рахунок чоловіка було заблоковано, коли той виїхав за кордон
- Банк не відповідає на запити клієнта
Клієнт ПриватБанку поскаржився, що банк заблокував його рахунки в односторонньому порядку.
На порталі Мінфіну він розповів, що виїхав із країни і не може отримати свої гроші.
Банк вкрав гроші, знаючи, що я виїхав з України, просто заблокували рахунок в односторонньому порядку. Коли я прошу їх розповісти, яка саме довіреність потрібна, щоб я міг отримати свої гроші через довірену особу, вони відповідають, що нічого не знають, і це мої проблеми", - розповів незадоволений клієнт.
Як раніше повідомляв Главред, українці все більше переходять на користування готівкою - стало відомо, яка причина. Українці через ризики війни часто користуються готівкою і не поспішають переходити на безготівкові розрахунки.
Також раніше повідомлялося, що один із банків нараховує кешбек за зарплати. Щоб підключити нарахування кешбеку достатньо мати рахунок юридичної особи в monobank, а заявку можна подати онлайн.
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