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"Зробити вже нічого не можна": тривожний прогноз масованих ударів дронів РФ

Олексій Тесля
20 червня 2025, 14:23оновлено 20 червня, 15:11
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Система відбиття атак дронів має бути побудована так, щоб не вимагала надвисокої кваліфікації у стрільців або навідників, вважає Костянтин Криволап.
безпілотник, Шахед, ЗСУ
РФ атакує Україну з новою тактикою / колаж: Главред, фото: Сили ТРО ЗСУ, ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Криволапа:

  • Завдяки китайським двигунам ударні дрони РФ тепер можуть літати вище
  • Дрони РФ літають на великих висотах, із землі їх "дістати" неможливо
  • Останній рубіж оборони - МВГ, що діють уже всередині міста

Авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап розповів про те, що завдяки китайським двигунам ударні дрони РФ тепер можуть літати вище.

"А ми, здається, застрягли на певному рівні, коли, маючи результати збиття на рівні 90%, 95%, 100%, вирішили, що в нас усе добре. Хоча було зрозуміло, що росіяни не задовольняться тією ефективністю ураження, яку мали, і працюватимуть над її покращенням. І ось вони почали це робити", - заявив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт нагадав про те, що зовсім нещодавно вийшла постанова Кабміну, яка дозволяє створювати угруповання з легкомоторних літаків, що передаються пілотами Міноборони.

"Але головне - у цій постанові закладено дві позитивні речі: Дрон треба збивати дроном. Легкомоторна авіація - зараз найефективніший засіб протидії дронам. Тому що дрони змінюються - і за кількістю, і за характеристиками, - і нам потрібно реагувати на ці зміни. Далі буде наступний етап - з більш автоматизованими системами тощо", - зазначив він.

Співрозмовник зазначає, що зараз дрони РФ літають на великих висотах, із землі їх "дістати" неможливо. Він переконаний у необхідності затвердження концепції про те, що ворожий БпЛА не повинен долітати до міста, а збивати вже над міською територією - це неправильний підхід.

"Але зараз останній рубіж оборони - це мобільні вогневі групи, що діють уже всередині міста. Розрахунок на те, що дрон пікірує і його можна буде вразити - абсолютно помилковий. Тому маємо багато влучень: дрони пікірують із великої висоти, і зробити вже нічого не можна", - уточнює аналітик.

'Зробити вже нічого не можна': тривожний прогноз масованих ударів дронів РФ
/ Главред

На його думку, система має бути побудована так, щоб не вимагала надвисокої кваліфікації у стрільців чи навідників. Вона має працювати через прості, надійні дії - найкраще, в автоматичному режимі.

Експерт пояснив, що раніше діяла така система: після запусків БпЛА в повітря піднімалася армійська авіація Сухопутних військ - вертольоти. Вони мали зустрічати ці дрони кулеметним вогнем. Однак тепер, із підвищеною потужністю заряду дронів, уламки розлітаються сильніше і можуть пошкодити вертоліт.

"Через це вертольоти вже не можуть наближатися на 300-400 м - тепер дистанція зросла до 500-600 м. А це вже серйозно ускладнює завдання для стрільця, адже йому потрібно з мобільної, нестабільної платформи - з гелікоптера - влучити в цей БПЛА. Ось таке поступове накопичення помилок призводить до того, що "шахеди" прориваються в місто і роблять там, що хочуть", - додав Криволап.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ била по Україні півсотнею дронів, є поранені та руйнування. Унаслідок ударів в одному з обласних центрів є троє поранених - у двох поліцейських осколкове ураження кінцівок, а у 62-річної жінки переломи ніг.

Як раніше повідомляв Главред, раніше РФ вдарила по Києву сотнями дронів і ракет - полковник ЗСУ розкрив деталі атаки. Армія РФ випустила за ніч 315 дронів, серед яких були як ударні дрони, так і різні дрони-імітатори.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на тлі масованого удару РФ по Україні 10 червня звернувся до США. Український лідер наголосив, що потрібен жорсткий тиск заради миру.

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Хто такий Костянтин Криволап?

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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війна Росії та України атака дронів Костянтин Криволап
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