У Путіна відмовляються від припинення вогню і погрожують "продовжувати наступ"

Росія могла б розглянути можливість перемир'я, якби західні країни припинили постачання зброї Україні, заявив Дмитро Пєсков.

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Дмитро Пєсков прокоментував позицію щодо припинення вогню / Колаж: Главред, фото: скріншот Telegram-канал В.Залужного

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Москва не має наміру припиняти наступ

У Кремлі заявляють про те, що мають "стратегічну перевагу"

Останніми днями Росія посилила обстріли української території, одночасно відкидаючи пропозиції Володимира Зеленського про 30-денне перемир'я.

Як пише Sky News, прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що Москва не має наміру припиняти наступ, посилаючись на поточні успіхи на фронті.

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"У нас зараз стратегічна перевага. Навіщо нам від неї відмовлятися? Ми не збираємося цього робити. Ми рухаємося вперед і будемо продовжувати наступ", - підкреслив він.

При цьому Пєсков зазначив, що Росія могла б розглянути можливість перемир'я, якби західні країни припинили постачання зброї Україні на час припинення вогню.

На запитання, чи готова Росія також взяти на себе зобов'язання щодо припинення бойових дій, він відповів ухильно.

"Перемир'я передбачає, що обидві сторони припиняють вогонь. Але США, Британія і Франція не заявляють, що припинять постачання озброєнь. У цьому і полягає основна проблема", - заявив представник Кремля.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Україна запропонувала РФ умови припинення вогню. Інформацією поділився високопоставлений український чиновник на умовах анонімності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Папа Римський готовий провести мирні переговори щодо України. Про згоду приймати у Ватикані представників України і РФ понтифік розповів прем'єр-міністру Італії Джорджії Мелоні.

Як писав Главред, раніше Андрій Єрмак розповів про можливі компроміси. Україна вимагатиме ясності під час майбутніх переговорів, підкреслив глава ОП.

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Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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