Окупанти Путіна рвуться на важливий напрямок: у ЗСУ розкрили їхні плани

Ворог планує посилити свої наступальні дії.

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Росіяни намагаються потрапити на один з островів, ЗСУ відбивають атаки / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

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РФ намагається переправити сили на острів на Дніпрі

Росіяни готуються до активізації наступів на півдні

Противник намагається підійти до Антонівських мостів

Війська агресора Росії готуються активізувати бойові дій на півдні. Ворог намагається непомітно переправити сили на один з островів на Дніпрі. Противник намагається підійти до Антонівських мостів, але українські бійці такі спроби припиняють. Про це заявив представник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів, що росіяни зараз проводять перегрупування, намагаються налагодити логістику, та ведуть розвідку.

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"Усе свідчить про те, що незабаром, за декілька днів, ворог знову почне активізацію бойових дій", - поінформував Волошин.

За його словами, ворог постійно намагається встановлювати переправи на правий берег Дніпра, щоб форсувати річку. Ситуацію на островах можна назвати "досить непростою".

"Ворог, користуючись тим, що дуже розгалужена і велика система цих островів, намагається непомітно здійснити форсування, переправу на один із них у південній частині острівної зони - Козулиський, Нестрига, Бугаз, Забич. І намагається захопити там певний плацдарм, проте ми його туди не пускаємо, знищуємо супротивника", - пояснив представник Сил оборони.

Також він додав, що ворог намагається підійти до Антонівських мостів, оскільки там вузьке місце переправи через Дніпро, але військові відбивають атаки.

"Сили оборони не дають підійти, і там щодня тривають бойові зіткнення", - наголосив Владислав Волошин.

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Як повідомляв Главред, раніше Владислав Волошин заявив, що у Росії немає можливостей для висадки десанту в Одесі і захоплення міста. У такій ситуації ворогу б довелося форсувати Дніпро, а далі - захопити Херсон і Миколаїв.

Російські війська просунулися в Донецькій і Сумській областях, розповіли аналітики DeepState. На Сумщині ворог проривається поблизу Юнаківки, а на Донеччині - поблизу Олександро-Калинового та Відрадного.

Противник втратив багато своїх окупантів у боях за Андріївку на Сумщині, розповів військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Стрімкого просування ворога не фіксується.

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Хто такий Владислав Волошин? Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

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