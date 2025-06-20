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Окупанти Путіна рвуться на важливий напрямок: у ЗСУ розкрили їхні плани

Андрій Ганчук
20 червня 2025, 17:19
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Ворог планує посилити свої наступальні дії.
Херсонщина, війська РФ
Росіяни намагаються потрапити на один з островів, ЗСУ відбивають атаки / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Головне:

  • РФ намагається переправити сили на острів на Дніпрі
  • Росіяни готуються до активізації наступів на півдні
  • Противник намагається підійти до Антонівських мостів

Війська агресора Росії готуються активізувати бойові дій на півдні. Ворог намагається непомітно переправити сили на один з островів на Дніпрі. Противник намагається підійти до Антонівських мостів, але українські бійці такі спроби припиняють. Про це заявив представник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів, що росіяни зараз проводять перегрупування, намагаються налагодити логістику, та ведуть розвідку.

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"Усе свідчить про те, що незабаром, за декілька днів, ворог знову почне активізацію бойових дій", - поінформував Волошин.

За його словами, ворог постійно намагається встановлювати переправи на правий берег Дніпра, щоб форсувати річку. Ситуацію на островах можна назвати "досить непростою".

"Ворог, користуючись тим, що дуже розгалужена і велика система цих островів, намагається непомітно здійснити форсування, переправу на один із них у південній частині острівної зони - Козулиський, Нестрига, Бугаз, Забич. І намагається захопити там певний плацдарм, проте ми його туди не пускаємо, знищуємо супротивника", - пояснив представник Сил оборони.

Також він додав, що ворог намагається підійти до Антонівських мостів, оскільки там вузьке місце переправи через Дніпро, але військові відбивають атаки.

"Сили оборони не дають підійти, і там щодня тривають бойові зіткнення", - наголосив Владислав Волошин.

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Як повідомляв Главред, раніше Владислав Волошин заявив, що у Росії немає можливостей для висадки десанту в Одесі і захоплення міста. У такій ситуації ворогу б довелося форсувати Дніпро, а далі - захопити Херсон і Миколаїв.

Російські війська просунулися в Донецькій і Сумській областях, розповіли аналітики DeepState. На Сумщині ворог проривається поблизу Юнаківки, а на Донеччині - поблизу Олександро-Калинового та Відрадного.

Противник втратив багато своїх окупантів у боях за Андріївку на Сумщині, розповів військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Стрімкого просування ворога не фіксується.

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Хто такий Владислав Волошин?

Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

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