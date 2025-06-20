Україну розпече до +30: синоптик назвала дату різкого потепління

З вихідних почне формуватись антициклон із заходу, що покращить погоду, прогнозує Наталія Птуха.

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Найближчими днями в Україну повернеться справжнє тепло / Фото: скріншот

Що прогнозує Птуха:

Найближчими днями українців очікує поступове покращення погоди

Спекотної погоди поки що не очікується

На півдні можливе зростання температури до +30°C і вище

В Україні триває період нестійкої погоди під впливом північно-західних атмосферних фронтів, які приносять короткочасні дощі, місцями — з грозами. Однак вже з початку наступного тижня погодна ситуація суттєво зміниться. Про це розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в коментарі РБК-Україна.

"Зараз територія України продовжує перебувати під впливом північно-західних процесів. Тому атмосферні фронти, які переміщуються з північного заходу, формують таку ось нестійку погоду з короткочасними дощами. Вдень під час атмосферного фронту місцями можуть надходити грози", - зазначила вона. відео дня

Птуха пояснила, що за атмосферними фронтами надходить прохолодне повітря з північних широт, що викликає зниження температури. Додатковий дискомфорт українцям може створювати рвучкий північно-західний та західний вітер.

Проте вже у вихідні, починаючи з суботи, з заходу почне формуватись поле підвищеного атмосферного тиску – антициклон, який поширюватиметься територією країни і сприятиме поступовому покращенню погодних умов.

Втім, за словами Птухи, вже з неділі, 22 червня, ситуація почне змінюватись. Із заходу Європи в Україну почне заходити антициклон, тобто область підвищеного атмосферного тиску. Його вплив буде відчутним з понеділка, 23 червня.

"Тому вже буде трішечки легше", - наголосила синоптикиня.

Спершу вплив антициклону відчує на Правобережжя України, а згодом і решта території. Поступово зменшаться опади, а прогрів повітря в денні години також буде більш інтенсивним.

Щодо температурних показників Птуха прогнозує, що найближчими днями очікується:

Нічна температура залишатиметься у межах 8-13°C (на узбережжі – до 17°C);

Денна температура у суботу, 21 червня, переважно 16-23°C;

У неділю та понеділок, 22-23 червня, дещо тепліше – 19-24°C;

Найвищі температури з 22-23 червня прогнозуються на заході та півдні України – 23-29°C.

"Поки що такої якоїсь спекотної погоди не очікуємо. Хіба що по південних областях вже може бути подекуди 30°C і трішечки вище наступного тижня", - додала Птуха.

Також, за прогнозом синоптикині, поступово зростатимуть нічні температури. На початку тижня очікується близько 9-15°C, а з середини – вже 15-20°C.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 20 червня, в Україні очікується прохолодна погода: +15…+21°C, на півдні — тепліше, до +25°C. Через протистояння циклону на сході та антициклону на заході можливі дощі з грозами.

Також 20 червня в Україні очікується спекотна, але місцями дощова та грозова погода. Укргідрометцентр оголосив штормове попередження (І рівень небезпеки) для західних, північних і центральних областей.

Крім цього, у більшості областей України вихідні будуть прохолодними. Нічна температура місцями опускатиметься до +6°C, а денна — буде на 4–6° нижчою за норму. Вітер поривчастий, дощі та грози — в окремих регіонах.

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Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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