"Абсолютно божевільні наміри": Зеленський провів Ставку через ситуацію на Сумщині

Україна нарощує виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби із "Шахедами".

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Зеленський провів Ставку через ситуацію на Сумщині / Колаж: Главред, фото 22 окрема механізована бригада, УНІАН

Що відомо:

Зеленський провів засідання Ставки

Бійці ЗСУ намагаються стримувати ворога на Сумщині

Україна нарощує виробництво дронів-перехоплювачів

Президент України Володимир Зеленський провів термінову Ставку через ситуацію на Сумщині. Цій ділянці фронту була приділена окрема увага. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

Нині українські захисники роблять все можливе, щоб стримати окупантів.

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"Я вдячний нашим підрозділам за стійкість. У росіян там були різні плани, наміри – абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо та знищуємо цих убивць, захищаємо нашу Сумщину", - сказав Зеленський.

Також на засіданні обговорювали всі домовленості щодо постачання зброї. Обсяг підтримки України цього року найбільший за всі роки повномасштабної війни.

"Доручив іще збільшувати роботу з партнерами заради інвестицій у наше виробництво – у нашу зброю. Ми готуємо й нову платформу для таких виробництв. Це довготривала, системна робота, і я хочу подякувати кожній країні, яка вже бере участь. Ми готуємо нові домовленості на наступний тиждень – ми разом із партнерами в НАТО. Саме щодо інвестицій у виробництво. Це передусім технології, це передусім дрони та снаряди до артилерії", - додав президент.

Окремо Україна працює щодо дронів-перехоплювачів, які допоможуть захистити населення від "Шахедів".

"Кілька наших вітчизняних підприємств, а відповідно – видів дронів, дають результати. Ми працюємо з нашими партнерами заради більш відчутного фінансування, і я впевнений – це буде. Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються", - наголосив Зеленський.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше Владислав Волошин заявив, що у Росії немає можливостей для висадки десанту в Одесі і захоплення міста. У такій ситуації ворогу б довелося форсувати Дніпро, а далі - захопити Херсон і Миколаїв.

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