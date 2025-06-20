Українців попередили: чи будуть цієї зими відключення світла та дефіциту газу

Міністр відповів, чи достатньо запасів газу та енергетичних потужностей в України.

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Чи залишаться українці без газу та світла цієї зими / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Галущенко:

Газу Україні буде достатньо для проходження зимового періоду

Енергетики проводять ремонтні роботи для забезпечення українців взимку світлом

Україна ще з літа готується до проведення нового опалювального сезону. Хоча ситуація в енергетиці складна через удари країни-агресорки Росії, наразі критичних ризиків для проходження зими немає.

Про це під час засідання уряду заявив очільник Міненерго Герман Галущенко. За його словами, Україні вистачить газу на зимовий період, хоча приховувати те, що ситуація з його забезпеченням у країні ускладнена міністр не став.

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Галущенко також прокоментував ситуацію із електроенергією. Він запевнив, що наразі ремонтна кампанія спланована так, щоб протягом усього опалювального сезону дев’ять енергоблоків працювали повним складом, як і в попередні роки.

Тож взимку 2025-2026 року, за попередніми прогнозами, українці не замерзнуть та не залишаться без світла.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Пошкодження енергетичної та газової інфраструктури України - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що президент Володимир Зеленський повідомляв про те, що російські окупанти атакували українські об'єкти газової інфраструктури. Через це можуть виникнути серйозні проблеми.

Раніше економіст Андрій Новак попередив, що якщо російські обстріли завдадуть суттєвої шкоди нашій енергосистемі, для її відновлення (просто щоб ми були зі світлом і теплом), знадобляться додаткові кошти, а ці витрати не були передбачені в бюджеті-2025.

Напередодні повідомлялося, що у літній період 2025 року кілька регіонів України, включно зі столицею та Київською областю, можуть зіткнутися з перебоями в електропостачанні.

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Хто такий Герман Галущенко? Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

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