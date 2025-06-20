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Всі ридають, але щасливі: чутливі кадри перших розмов бійців з рідними після полону

Ангеліна Підвисоцька
20 червня 2025, 18:26
60
В рамках чергового етапу обміну додому повернулись важкохворі та поранені військові.
обмен пленными
Україна та РФ провели обмін полоненими 20 червня / Колаж: Главред, фото: ДПСУ

Що відомо:

  • Україна та РФ провели обмін полоненими
  • В рамках обміну повернулися додому важкохворі та поранені
  • З'явилися чутливі кадри з першими розмовами військових з рідними

20 червня відбувся черговий етап обміну полоненими. В рамках обміну додому повернулися важкохворі та поранені військові. У Мережі розлетілися відео з першими емоціями наших захисників.

Один із воїнів показав свої шкарпетки. Це не звичайні шкарпетки, на них є напис "ДПСУ" (Держприкордонслужба України). Чоловік зізнається, думав, що не зможе їх одягнути.

відео дня

"Не знаю, яким чином зберіг, але це шкарпетки ще з Азовсталі, звідти і забрав їх. Все пережили. Думав, їх заберуть. - Ви їх там теж носили? - Ні, я чекав, щоб в них вийти. Хоча б щось мало лишитися", - сказав воїн.

Дивіться відео з обміну полоненими 20 червня:

обмен пленными
Україна та РФ провели обмін полоненими 20 червня / фото: скріншот

Також військові змогли вперше зателефонувати своїм рідним і почути їхні голоси. Вони відчували неймовірні емоції і навіть не могли стримати своїх сліз. Однак це були сльози справжньої радості.

  • "Я живий, але трохи поранений. Воно загоїться, зате пам'ять є!"
  • "Чекайте! Обнімаю вас і крепко цілую!"
  • "Мамо, це я! Це я вже говорю!"

Дивіться відео з обміну полоненими 20 червня:

обмен пленными
Україна та РФ провели обмін полоненими 20 червня / фото: скріншот

Обмін полоненими - останні новини за темою

19 червня Україна та Росія провели новий обмін полоненими. З російського полону вдалося визволити військових Збройних Сил України, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Більшість з них перебувала в полоні ще з 2022 року. Це українські захисники, які брали участь у боях на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

  • Обмін полоненими 19 червня 2025 року
    Обмін полоненими 19 червня 2025 року Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МВС
  • Обмін полоненими 19 червня 2025 року
    Обмін полоненими 19 червня 2025 року Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МВС
  • Обмін полоненими 19 червня 2025 року
    Обмін полоненими 19 червня 2025 року Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МВС
  • Обмін полоненими 19 червня 2025 року
    Обмін полоненими 19 червня 2025 року Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МВС
  • Обмін полоненими 19 червня 2025 року
    Обмін полоненими 19 червня 2025 року Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МВС
  • Обмін полоненими 19 червня 2025 року
    Обмін полоненими 19 червня 2025 року Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МВС
  • Обмін полоненими 19 червня 2025 року
    Обмін полоненими 19 червня 2025 року Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МВС
  • Обмін полоненими 19 червня 2025 року
    Обмін полоненими 19 червня 2025 року Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МВС
  • Обмін полоненими 19 червня 2025 року
    Обмін полоненими 19 червня 2025 року Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МВС
  • Обмін полоненими 19 червня 2025 року
    Обмін полоненими 19 червня 2025 року Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МВС
  • Обмін полоненими 19 червня 2025 року
    Обмін полоненими 19 червня 2025 року Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МВС

У Мережі з'явилися чутливі кадри, як звільнені з полону військові плачуть, розмовляючи з рідними. Один з чоловіків не зміг стримати емоцій, коли донечка повідомила, що зовсім скоро він стане дідусем.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 червня президент України Володимир Зеленський розповів про новий обмін полоненими між Україною та РФ. Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебували там понад два роки.

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