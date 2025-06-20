В Укрзалізниці запровадили нові зміни на літній сезон: що варто знати українцям

Пасажирам буде легше доїжджати до туристичних міст завдяки нововведенням компанії.

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Куди прямуватимуть додаткові поїзди / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia/about?locale=uk_UA

Що повідомили в УЗ:

Українці зможуть купити більше квитків на деякі поїзди

Чотири потяги будуть курсувати по популярних влітку напрямках

Укрзалізниця призначає на літній сезон додаткові поїзди на популярних маршрутах, щоб більше пасажирів могли дістатися до рідних, на відпочинок, або ж у справах.

Як повідомили у Telegram компанії, додаткові рейси призначають між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем. У складі поїздів будуть курсувати саме купейні вагони, але у них будуть місця для сидіння.

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"Тобто це — зручні, просторі вагони купейного типу з кондиціонуванням повітря, проте у спальному форматі вони не використовуються", - йдеться у повідомленні.

Пасажирів попередили, що при виборі місць в купейних вагонах із сидячою схемою непарні місця розташовані біля вікна, а парні — ближче до дверей купе.

А призначили додаткові рейси на таких маршрутах:

Поїзд № 291/292 Київ — Львів — Київ курсуватиме з Києва та Львова: 27, 28, 29, 30 червня, а також 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 липня.

Поїзд № 265/266 Київ — Одеса — Київ курсуватиме з Києва та Одеси: 27, 28, 29, 30 червня.

Поїзд № 159/160 Київ — Трускавець вирушатиме з Києва та Трускавця:29, 30 червня, а також 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 липня.

Поїзд № 168/167 Львів — Одеса вирушатиме зі Львова та Одеси: 27, 29 червня, в також 4, 6, 11, 13, 18, 20 липня.

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Що таке "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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