В Укрзалізниці запровадили нові зміни на літній сезон: що варто знати українцям

Що повідомили в УЗ:
- Українці зможуть купити більше квитків на деякі поїзди
- Чотири потяги будуть курсувати по популярних влітку напрямках
Укрзалізниця призначає на літній сезон додаткові поїзди на популярних маршрутах, щоб більше пасажирів могли дістатися до рідних, на відпочинок, або ж у справах.
Як повідомили у Telegram компанії, додаткові рейси призначають між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем. У складі поїздів будуть курсувати саме купейні вагони, але у них будуть місця для сидіння.
"Тобто це — зручні, просторі вагони купейного типу з кондиціонуванням повітря, проте у спальному форматі вони не використовуються", - йдеться у повідомленні.
Пасажирів попередили, що при виборі місць в купейних вагонах із сидячою схемою непарні місця розташовані біля вікна, а парні — ближче до дверей купе.
А призначили додаткові рейси на таких маршрутах:
Поїзд № 291/292 Київ — Львів — Київ курсуватиме з Києва та Львова: 27, 28, 29, 30 червня, а також 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 липня.
Поїзд № 265/266 Київ — Одеса — Київ курсуватиме з Києва та Одеси: 27, 28, 29, 30 червня.
Поїзд № 159/160 Київ — Трускавець вирушатиме з Києва та Трускавця:29, 30 червня, а також 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 липня.
Поїзд № 168/167 Львів — Одеса вирушатиме зі Львова та Одеси: 27, 29 червня, в також 4, 6, 11, 13, 18, 20 липня.
Укрзалізниця - останні новини по темі
Нещодавно в Укрзалізниці з'явились перші нові плацкартні вагони в історії незалежної України. У нових вагонах з'являться розетки, індивідуальні столики для пасажирів на верхніх полицях і не тільки це.
Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця вперше за 6 років підвищує ціни на чай та каву у поїздах. Вони, як писав Главред, зростуть вдвічі - замість 10 гривень пасажири платитимуть 20 гривень.
Напередодні стало відомо, що Укрзалізниця ввела чисельні зміни у маршрути потягів та призначила ряд нових. Одне із нововведень - призначення нового поїзда. Про це повідомляє компанія.
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Що таке "Укрзалізниця"
Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.
Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.
Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.
"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.
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