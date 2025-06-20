Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Окупанти захоплюють руїни: Жданов попередив про небезпечний план ворога

Анна Косик
20 червня 2025, 16:50
74
Експерт пояснив, чому росіяни захоплюють території лише після їхнього знищення.
Окупанти захоплюють руїни: Жданов попередив про небезпечний план ворога
Українським військовим надважливо недопускати просування ворога та окупацію нових територій / Колаж: Главред, фото: 71 ОЄБр, Главред

Що сказав Жданов:

  • Мета росіян полягає не лише в захопленні територій України
  • Ворог хоче, аби українці ніколи не жили на своїх землях

Окупаційна армія країни-агресорки Росії майже з початку повномасштабного вторгнення в Україну для захоплення нових населених пунктів спершу знищує їх і це не спроста.

Росіяни ставлять перед собою мету не лише просунутися на нові українські території. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

відео дня

За його словами, ворог використовує стратегію зачистки територій, щоб у майбутньому на них не могли поселитися українці, а жили представники російських народів.

"Росія так робить для того, щоб потім ці території заселити бурятами, якутами – будь-ким, аби не українцями. А українцям, як за сталінських часів, одна дорога – за Урал. Подивіться, куди РФ відвозить українських дітей та сім'ї, яким пропонує виїхати до Росії", - пояснив експерт.

Захоплення росіянами українських територій - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що під час просування росіян на Сумщині їм вдалося окупувати кілька населених пунктів України. За даними преставника DeepState, мова йде про щонайменше 10 сіл та селищ.

Зокрема стало відомо про те, що за даними моніторингово проєкту, російська армія окупувала населені пункти Андріївка та Водолаги, що знаходяться в Сумській області.

Раніше повідомлялося, що ворог окупував Українку, а також просунувся в Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки.

Більше новин:

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні окупація Олег Жданов новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україну розпече до +30: синоптик назвала дату різкого потепління

Україну розпече до +30: синоптик назвала дату різкого потепління

18:52Синоптик
Всі ридають, але щасливі: чутливі кадри перших розмов бійців з рідними після полону

Всі ридають, але щасливі: чутливі кадри перших розмов бійців з рідними після полону

18:26Україна
У Путіна прямо відкинули перемир'я - Україна відреагувала на цинічну заяву Кремля

У Путіна прямо відкинули перемир'я - Україна відреагувала на цинічну заяву Кремля

17:41Війна
Реклама

Популярне

Більше
Вдарить +8 і литиме дощ: синоптики оголосили штормове попередження

Вдарить +8 і литиме дощ: синоптики оголосили штормове попередження

Навіщо на кросівках петля ззаду - більшість користується нею неправильно

Навіщо на кросівках петля ззаду - більшість користується нею неправильно

Прийшли на Землю не випадково: ТОП-3 знаки, які мають унікальну місію

Прийшли на Землю не випадково: ТОП-3 знаки, які мають унікальну місію

Трамп і Путін уклали угоду, Україну "розміняли": з'явився сумний прогноз

Трамп і Путін уклали угоду, Україну "розміняли": з'явився сумний прогноз

Знайшли винних: стало відомо, хто понівечив українку Ковальчук у Дубаї

Знайшли винних: стало відомо, хто понівечив українку Ковальчук у Дубаї

Останні новини

18:52

Україну розпече до +30: синоптик назвала дату різкого потепління

18:51

"Максимум 10 днів протягну": Віктор Розовий розповів про здоров'я після поранення

18:29

В Укрзалізниці запровадили нові зміни на літній сезон: що варто знати українцям

18:26

Всі ридають, але щасливі: чутливі кадри перших розмов бійців з рідними після полонуФотоВідео

18:25

Смачний та корисний десерт на сковороді з лаваша: готується лише 5 хвилин

Угоду Трампа і Путіна укладено, стався розмін Ірану на Україну – ЖдановУгоду Трампа і Путіна укладено, стався розмін Ірану на Україну – Жданов
17:43

Що зробити, щоб влітку не натирало взуття: лайфхак на мільйон

17:41

У Путіна прямо відкинули перемир'я - Україна відреагувала на цинічну заяву Кремля

17:25

"Воювати будуть усі": Костянтин Грубич відреагував на вчинок свого сина

17:19

Окупанти Путіна рвуться на важливий напрямок: у ЗСУ розкрили їхні плани

Реклама
17:13

Томати під час дозрівання ніколи не потріскаються: що потрібно зробити вранці

16:50

Окупанти захоплюють руїни: Жданов попередив про небезпечний план ворога

16:45

Коли закінчиться війна в Україні: боєць Азова назвав дві умови

16:44

Вже не делікатес: ціни на популярну ягоду різко обвалились та здивували

16:25

Долар різко рвонув вгору, євро встановив новий рекорд: курс валют на 23 червня

16:22

Геніально просто: рецепт шоколадного бісквіта на сковорідці за 15 хвилин

16:22

Кабачок, куряче філе і вечеря на столі - бомбічний рецептВідео

16:14

Atlas Festival презентував рімейк від двох потужних гуртів - Badstreet Boys і Океан Ельзи на легендарну пісню "911".

16:10

Спіймають удачу за хвіст: кому зі знаків зодіаку неймовірно пощастить 21 червня

16:05

У Путіна відмовляються від припинення вогню і погрожують "продовжувати наступ"

15:46

Чому птахи співають вранці: нове відкриття здивувало навіть вчених

Реклама
15:24

Помідори і перець дадуть більший урожай: яким засобом їх потрібно обприскувати

15:23

Російські офіцери масово тікають з передової: ГУР знайшло їх "безпечний сховок"

15:20

Протидіяти неможливо: експерт розповів про смертоносну тактику ударів РФ

15:13

Зрадниця Лорак відмовилася розважати окупантів: "Для чого громадянство"

15:05

Навіщо акулам ніздрі, якщо вони не мають легенів: розкрито неочікувану правду

14:41

"Нарешті вони вдома": Зеленський про новий обмін полоненими між Україною та РФФото

14:35

Українців попередили: чи будуть цієї зими відключення світла та дефіциту газу

14:23

"Зробити вже нічого не можна": тривожний прогноз масованих ударів дронів РФ

14:21

Правила виплати пенсій змінились: яка нова вимога чекає на українців

14:04

Чи можна жінкам ходити в храм у штанах та без хустки: несподіваний вердикт

14:01

Дар’я Петрожицька та Олександр Педан зіграли в "Я люблю Україну" зі звільненими оборонцями Маріуполя

13:44

Віра Брежнєва вперше за багато років змінила зачіску - як вона виглядає

13:41

Чому колорадський жук так називається: історія появи таких комах в УкраїніВідео

13:38

Земля за зерно і майже 20 років будівництва: як виглядає дача Ющенка

13:29

ВПО отримають низку виплат: яка допомога буде доступна у липні

13:16

Ефективність під 100%: у США схвалили ін'єкцію для профілактики ВІЛ

12:41

Гороскоп Таро на липень 2025: Ракам - конфлікт, Левам - новий шлях, Дівам - грошіВідео

12:32

2 найпростіші способи, як підв’язати помідори: займуть лічені хвилини, а результат здивуєВідео

12:30

Загроза нового вторгнення: боєць "Калина" про єдиний варіант завершення війниВідео

12:29

Ціновий сюрприз: популярний в Україні продукт раптово подорожчав

Реклама
11:34

Штрафи за посилки поштою: кому з українців прийдеться заплатити 40 000 гривень

11:33

Представники НАБУ в конкурсі на голову БЕБ є учасниками гучних скандалів - ЗМІ

11:30

Китайський гороскоп на завтра 21 червня: Козлам - загроза, Свиням - конфлікт

11:26

Учені просто обімліли: стародавнє поховання відкрило неймовірну таємницю

11:07

Рої дронів полетять на Україну: в ЦПД попередили українців

11:04

Убив товариша та їв два тижні: у ГУР опублікували докази канібалізму в ЗС РФ

11:02

Вдарить +6 градусів: стала відома дата сильного похолодання

10:39

Київстар закриває одразу декілька тарифів: що потрібно зробити до 24 червня

10:36

Чому "необмежений" людський ресурс росіян - не головне у війніПогляд

10:27

Леся Нікітюк показала новонародженого сина: перші фото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти