Окупанти захоплюють руїни: Жданов попередив про небезпечний план ворога

Експерт пояснив, чому росіяни захоплюють території лише після їхнього знищення.

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Українським військовим надважливо недопускати просування ворога та окупацію нових територій / Колаж: Главред, фото: 71 ОЄБр, Главред

Що сказав Жданов:

Мета росіян полягає не лише в захопленні територій України

Ворог хоче, аби українці ніколи не жили на своїх землях

Окупаційна армія країни-агресорки Росії майже з початку повномасштабного вторгнення в Україну для захоплення нових населених пунктів спершу знищує їх і це не спроста.

Росіяни ставлять перед собою мету не лише просунутися на нові українські території. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

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За його словами, ворог використовує стратегію зачистки територій, щоб у майбутньому на них не могли поселитися українці, а жили представники російських народів.

"Росія так робить для того, щоб потім ці території заселити бурятами, якутами – будь-ким, аби не українцями. А українцям, як за сталінських часів, одна дорога – за Урал. Подивіться, куди РФ відвозить українських дітей та сім'ї, яким пропонує виїхати до Росії", - пояснив експерт.

Захоплення росіянами українських територій - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що під час просування росіян на Сумщині їм вдалося окупувати кілька населених пунктів України. За даними преставника DeepState, мова йде про щонайменше 10 сіл та селищ.

Зокрема стало відомо про те, що за даними моніторингово проєкту, російська армія окупувала населені пункти Андріївка та Водолаги, що знаходяться в Сумській області.

Раніше повідомлялося, що ворог окупував Українку, а також просунувся в Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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