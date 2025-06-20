Коли закінчиться війна в Україні: боєць Азова назвав дві умови

Україна має шанси на перемогу над агресором Росією, треба зважати на певні чинники, вважає Святослав Паламар.

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Мир з Росією буде лише тоді, коли держави не буде в її нинішньому форматі - боєць Азова / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗСУ

Коротко:

В України є шанси перемогти Росію

Мир буде тоді, коли в РФ відбудеться зміна режиму або розпад

В України є шанси здобути перемогу у війні з російськими окупантами. Мир настане тоді, коли в Росії зміниться режим, або вона розпадеться, і вже не загрожуватиме українській державності. Про це заявив заступник командира 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії Святослав Паламар із псевдонімом Калина.

В інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону він розповів про те, що Україна має шанси на перемогу над РФ.

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"Є. Ми зобов'язані чинити опір. Якби ми думали про те, що Росія така велика, така потужна, там так багато людей, зброї у них тощо, то навіщо було їм чинити опір? Президент міг виїхати, відвести війська, підняти руки і ніхто б там не захищався", - вважає військовий.

За його словами, українцям можна і потрібно воювати.

"А далі все залежить від людей, їхнього духу, їхньої креативності, їхніх підходів, ведення бойових дій асиметрично. У нас круті служби безпеки. Операція "Павутина" - це підручники історії однозначно", - уточнив Паламар.

Коли настане мир в Україні

На думку військового, складно сказати, коли закінчиться війна.

"Не готовий сказати, вона, напевно, ще буде. Тут комплекс факторів, комплекс збігу обставин, можливо. Тут багато всього...", - сказав боєць Азова.

Тривалий мир настане в разі зміни режиму або розпаду Росії, внаслідок чого російська держава перестане становити загрозу для України.

"Ось коли вона не буде нести загрозу, то я вважаю, що ми перемогли... Може бути, припинення у вогні, можуть бути якісь мирні домовленості - ми, вони будуть озброюватися, вчити армію тощо. Але чи буде це довготривалий мир - мир у контексті того, що Росія вже не нападе, можливий лише тоді, коли її в такому форматі не буде, в якому вона є зараз", - наголосив Святослав Паламар.

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Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що війна закінчиться до кінця президентського терміну Трампа в США. Зеленський висловив готовність до перемовин із Москвою, зокрема, і з Путіним.

20 червня Україна і РФ провели новий обмін полоненими. Більшість воїнів із тих, кого повернули, були в російському полоні понад 2 роки.

Прогрес у мирних перемовинах може бути досягнутий лише шляхом зустрічі Зеленського і Путіна, вважає перший заступник керівника МЗС Сергій Кислиця. Росіяни "наполягають" на виконанні їхніх "хотілок" для того, щоб така зустріч відбулася.

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