Вже не делікатес: ціни на популярну ягоду різко обвалились та здивували

Відомо, що попит у цьому сегменті залишається невисоким.

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Як змінились ціни на черешню / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні подешевшала черешня

Вона вже на 13% дешевше, ніж минулого тижня

Вартість знизилась через різке погіршення якості ягоди

В України знизились ціни на черешню. Головним фактором для зниження відпускних цін на місцеву ягоду стало різке погіршення якості. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Зазначається, що основний обсяг пропонованої до продажу ягоди на сьогоднішній день становить продукція середньої та низької якості.

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Так, наразі місцева черешня на ринку надходить у продаж за цінами 140-200 грн/кг ($3,36-4,80/кг), що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

"Незважаючи на обмежену пропозицію цих кісточкових на українському ринку, попит у цьому сегменті залишається невисоким. Крім того, продавці неякісної черешні прагнуть скоріше позбутися такої продукції, поступово переглядаючи цінники в бік зниження", - йдеться у повідомленні.

Водночас, аналітики також додали, що на сьогоднішній день ціни на місцеву черешню все ж у середньому в 3 рази вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні почали підвищуватись ціни на тепличні огірки. Це сталось після досить різкого зниження цін, яке спостерігалося на ринку тижнем раніше.

Ціни на моркву також продовжують повзти вгору. Відомо, що ціни на цей коренеплід наразі повторюють щорічну тенденцію щодо здорожчання, яка триватиме кінця червня.

Крім того, цього тижня в Україні різко зросли ціни на ранню білокачанну капусту. Головною причиною подорожчання став сезонний фактор — капуста ранніх сортів уже практично закінчилася, а до збору середніх і пізніх сортів ще не приступили.

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