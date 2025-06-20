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Притула похвалився дорослим сином-випускником

Олена Кюпелі
20 червня 2025, 22:31
62
Сергій Притула показав свого дорослого сина і похвалився його успіхами.
Сергей Притула
Сергій Притула / колаж: Главред, фото: instagram.com/siriy_ua/

Коротко:

  • З яким дипломом син Притули закінчив школу
  • Як його привітав знаменитий батько

Громадський діяч Сергій Притула похвалився своїм сином-одинадцятикласником.

На честь цього у своєму блозі в Instagram він опублікував фото, де зображений разом зі своїм сином. "11 років пролетіли як мить. Ось і випускний. Навчався добре. Закінчив із відзнакою. Пишаюся страшенно. Трохи серце сумом обійняло, але пора звикати до того, що син іде в самостійне плавання. У якому я бажаю йому максимального успіху", - пише Притула.

відео дня
Притула привітав сина з успішним закінченням школи
Притула привітав сина з успішним закінченням школи / Фото Instagram/siriy_ua

На відео гордий тато показує диплом з відзнакою свого сина і обіймаючи його, видно як за нього радий Притула.

Син Сергія Притули закінчив школу на відмінно
Син Сергія Притули закінчив школу на відмінно / Фото Instagram/siriy_ua

У коментарях традиційно розгорівся баттл на тему того, що тепер сина Притули, 16-річного хлопчика потрібно відправити воювати проти терористичної Росії. Однак більшість користувачів все ж привітали задоволеного тата і молодого успішного випускника.

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А також ведуча Марічка Падалко написала свою думку про чоловіків, які не пішли на фронт захищати Україну від російських окупантів. Марічка опублікувала висловлювання в День батька, коли багато її колег вітали своїх чоловіків із цим святом.

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Хто такий Сергій Притула?

Сергій Притула - український громадський і політичний діяч, телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", колишній ведучий телепрограми "Хто зверху?", повідомляє "Вікіпедія".

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