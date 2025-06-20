Притула похвалився дорослим сином-випускником

Коротко:
- З яким дипломом син Притули закінчив школу
- Як його привітав знаменитий батько
Громадський діяч Сергій Притула похвалився своїм сином-одинадцятикласником.
На честь цього у своєму блозі в Instagram він опублікував фото, де зображений разом зі своїм сином. "11 років пролетіли як мить. Ось і випускний. Навчався добре. Закінчив із відзнакою. Пишаюся страшенно. Трохи серце сумом обійняло, але пора звикати до того, що син іде в самостійне плавання. У якому я бажаю йому максимального успіху", - пише Притула.
На відео гордий тато показує диплом з відзнакою свого сина і обіймаючи його, видно як за нього радий Притула.
У коментарях традиційно розгорівся баттл на тему того, що тепер сина Притули, 16-річного хлопчика потрібно відправити воювати проти терористичної Росії. Однак більшість користувачів все ж привітали задоволеного тата і молодого успішного випускника.
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Хто такий Сергій Притула?
Сергій Притула - український громадський і політичний діяч, телеведучий, актор, стендап-комік, автор і співпродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", колишній ведучий телепрограми "Хто зверху?", повідомляє "Вікіпедія".
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