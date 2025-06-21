Чи відберуть права за "спасибі аварійкою": у МВС попередили водіїв

Прямої заборони в ПДР на використання аварійки на знак подяки або вибачення немає, але є кілька "але".

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Чи відберуть права за "спасибі аварійкою" / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Чи можна використовувати "аварійку" не за призначенням

Коли потрібно використовувати "аварійку"

У соцмережах активно поширюється паніка: нібито українським водіям загрожує позбавлення водійських прав на рік за увімкнення аварійної сигналізації "на знак подяки".

Однак Міністерство внутрішніх справ України офіційно спростувало цю інформацію, назвавши її фейком.

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"У мережі поширюється фейк, що за висловлення подяки "аварійкою" можна втратити права на рік. Це правда? Розберемося разом!", - повідомили в МВС.

Що насправді говорять ПДР?

Згідно з чинними Правилами дорожнього руху, використання аварійної світлової сигналізації передбачено в таких ситуаціях:

при вимушеній зупинці;

на вимогу поліції або в разі засліплення фарами;

під час руху з технічними несправностями (якщо це допускається);

під час буксирування автомобіля;

під час посадки/висадки дітей;

при зупинці колони на дорозі;

під час дорожньо-транспортної пригоди.

Чи можна вмикати "аварійку" для подяки?

Прямої заборони в ПДР на використання аварійки на знак подяки або вибачення (наприклад, за те, що вас пропустили) немає, проте МВС підкреслює:

"Важливо, щоб використання "аварійки" завжди відповідало реальним умовам і не створювало аварійної ситуації на дорозі. Ввічливість на дорозі важлива, але безпека - понад усе!"

Чим може загрожувати неправильне використання?

Якщо аварійна сигналізація використовується в неналежних умовах, це може бути кваліфіковано як порушення правил користування світловими сигналами, за що передбачено штраф. Однак, позбавлення прав за це не передбачено.

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