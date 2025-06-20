"Мільйон солдатів. Два мільйона ніг": Сибіга поставив Путіна на місце

Дипломат влучно відповів російському диктатору.

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"Один мільйон солдатів. Два мільйони ніг": Сибіга поставив на місце Путіна / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Як у МЗС України відреагували на останні заяви Путіна

Андрій Сибіга нагадав, як насправді російський диктатор ставиться до своїх співгромадян

Росію потрібно ізолювати та визнати терористичною державою - Андрій Сибіга влучно прокоментував останні заяви Путіна.

За словами глави МЗС України, цинічні заяви Путіна демонструють зневагу до мирних ініціатив США.

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"У той час як Сполучені Штати та решта світу закликають до негайного припинення вбивств, головний російський військовий злочинець обговорює плани подальшого захоплення української землі та вбивств українців", - наголосив Сибіга.

Також глава МЗС зазначив, що з усіх божевільних заяв Путіна сьогодні виділяється "одна про ногу російського солдата".

"Насправді, куди б не ступила нога російського солдата, вона приносить із собою тільки смерть, руйнування і спустошення", - наголосив Сибіга.

Сибіга нагадав, що Путіну байдуже на російських солдатів чи їхні ноги, відірвані українськими дронами.

"Він масовий убивця власного народу. Він уже знищив мільйон російських солдатів у безглуздій кривавій бані в Україні, не досягнувши жодної стратегічної мети. Один мільйон солдатів. Два мільйони ніг".

При цьому, за словами глави МЗС, і "поки Путін зайнятий відправкою російських ніг для вторгнення в інші країни, він ставить росіян всередині країни на коліна економічно".

"Його цинічні заяви служать лише одній меті: відволікти увагу громадськості від повного провалу його чвертьстолітнього правління, що завело Росію до ганебного клубу режимів-ізгоїв, таких як Північна Корея та Іран, міжнародної ізоляції та нескінченної економічної стагнації, що буде лише погіршуватись", - зауважив Сибіга.

На його переконання, єдиний спосіб примусити Росію до миру - це позбавити її почуття безкарності.

Війна в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, втрати російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 1 мільйон осіб, повідомили в Генштабі ЗСУ. Тільки за останні півтора року Росія втратила понад 628 тисяч військових.

Також західна, особливо американська, військова допомога є ключовою для успіху ЗСУ і тиску на Путіна, зазначає ISW. Скорочення підтримки не призведе до миру, а лише зміцнить упевненість Кремля в перемозі.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна цінує життя своїх громадян і не кидає людей у бій, як Росія. В інтерв'ю Bild він закликав партнерів негайно посилити санкції проти РФ, поки економіка Росії страждає.

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