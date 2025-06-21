Магнітна буря рівня G1 накрила Україну: названо дату, коли шторм відступить

Потужний сонячний спалах, який відбувся раніше на північно-західній частині сонячного диска, вже втрачає вплив на Землю.

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Після потужного удару Земля готується до перепочинку / Фото: згенероване ШІ (ChatGPT)

Ви дізнаєтеся:

Чи очікується магнітна буря на вихідних

Як магнітна буря впливає на людей

Що робити, щоб обмежити вплив магнітної бурі

У вихідні, 21 та 22 червня, серйозних магнітних бур не прогнозується. Геомагнітне поле залишатиметься спокійним, а можливі коливання не матимуть суттєвого впливу на самопочуття людей. Про це свідчать дані Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У п’ятницю, 20 червня, Земля зазнала впливу потужної магнітної бурі. За даними вчених, геомагнітна активність досягла рівня STORM G1, що є першою сходинкою в п’ятибальній шкалі геомагнітних бур. Причиною цього збурення стали корональні діри та викид корональної маси на Сонці, які спричинили зростання активності в атмосфері.

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У суботу, 21 червня, очікується легка геомагнітна буря. Потужність бурі оцінюється на рівні 2,7 бала — це "зелений рівень", який відповідає початковим фазам збурень магнітосфери Землі. Така активність може впливати на самопочуття чутливих до змін погоди людей — викликати втому, головний біль, дратівливість чи порушення сну.

Уже в неділю, 22 червня, геомагнітна ситуація стабілізується. Прогноз свідчить про повернення магнітного поля Землі до відносної норми — К-індекс знизиться до 1,7, а вплив космічної погоди на людей та техніку мінімізується.

Як магнітна буря впливає на людей

Незважаючи на загалом спокійний прогноз, метеозалежні люди можуть періодично відчувати певний дискомфорт. Зокрема, можливі апатія, підвищена тривожність, емоційна нестабільність, порушення сну, мігрень, підвищення артеріального тиску, а також загострення проблем із серцево-судинною системою.

У цей період слідкувати за своїм самопочуттям, зберігати водний баланс, уникати надмірних фізичних навантажень і більше відпочивати.

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у п’ятницю, 20 червня, в Україні погода була прохолодною. Така синоптична ситуація зумовлена протистоянням циклону на сході та антициклону на заході, що може спричинити локальні дощі з грозами.

У більшості регіонів прохолодна погода збережеться і на вихідних. У нічні години температура подекуди знижуватиметься до +6°C, а вдень залишатиметься на 4–6 градусів нижчою за кліматичну норму. Місцями очікується поривчастий вітер, а також короткочасні дощі та грози.

Проте з неділі, 22 червня, почне впливати антициклон із заходу Європи. Від понеділка, 23 червня, очікується поступове покращення погоди: менше опадів, тепліші дні.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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