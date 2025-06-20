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Україну атакує похолодання: де температура повітря опуститься до +2 градусів

Ангеліна Підвисоцька
20 червня 2025, 19:30
477
Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 21 червня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 21 червня
  • Де температура повітря опуститься до +2 градусів
  • У яких областях будуть дощі

Погода в Україні 21 червня буде місцями прохолодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

21-22 червня синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні, крім більшості північних, Рівненської, Житомирської та Харківської областей.

відео дня
погода 21 июня
Прогноз погоди в Україні на 21 червня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 20 червня у більшості областей буде свіжа погода. Температура повітря підвищиться до 15-21 градуса тепла. Очікується сильний вітер, дощі з грозами. Опади будуть на півдні, заході та півночі країни. У суботу також буде прохолодно, але вже у неділю прийде потепління.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 21 червня

В Україні 21 червня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують короткочасні дощі майже у всіх областях України. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°; вдень 16-21°, у південній частині та на Закарпатті до 24°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +7

За даними meteoprog, 21 червня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+25 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+19 градусів.

погода 21 июня
Прогноз погоди в Україні на 21 червня / фото: meteoprog

Погода 21 червня у Києві

У Києві 21 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 8-13°, вдень 16-21°; у Києві вночі 11-13°, вдень близько 20°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 21 июня
Прогноз погоди в Україні на 21 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, на Україну насувається потужна негода. У багатьох областях очікуються грозові дощі.

Також пояснювалося, у яких областях погіршиться погода. Уже не буде температури повітря близько +30 градусів – спека відійде.

Окрім цього, синоптики дали дощовий прогноз. У середу дощі очікуються у західних, північних та центральних областях. У четвер у центральних, південних та північних областях. У п'ятницю дощі будуть у північно-східних областях.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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