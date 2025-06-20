Трамп і Путін уклали угоду, Україну "розміняли": з'явився сумний прогноз

Олег Жданов вважає, що "угода" Дональда Трампа і Володимира Путіна вже відбулася.

https://glavred.net/world/tramp-i-putin-zaklyuchili-sdelku-ukrainu-razmenyali-poyavilsya-mrachnyy-prognoz-10674863.html Посилання скопійоване

Дональд Трамп і Володимир Путін уклали угоду, вважає Олег Жданов / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН, сайт Кремля

Важливе із заяв Жданова:

Трамп дав зрозуміти, що йому плювати на удари по Україні

"Угода" могла зводитися до розміну Ірану на Україну

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував мляву реакцію президента США Дональда Трампа на останні масовані обстріли РФ території України.

"Реакцію ми вже побачили: легка посмішка Трампа і фраза "я подивлюся". Трампа зловили на трапі літака і запитали його про цю атаку. Складається враження, що Путін провів роз'яснювальну роботу і розповів Трампу, як потрібно реагувати на удари по Україні. Ось Трамп і відреагував: він дав зрозуміти, що йому все одно", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт не виключив, що "угода з Росією", про яку так багато говорив Трамп, могла зводитися до розміну Ірану на Україну.

"Так. Це і була "угода", - упевнений співрозмовник.

Він також ствердно відповів на запитання про те, що ця "угода" Трампа і Путіна вже відбулася.

"Так, вона відбулася. Ба більше, Трамп навіть хотів легалізувати Путіна на міжнародній арені, призначивши його переговірником між Іраном та Ізраїлем. Однак Мерц сказав, що це вже перебір. Власне, тому Трамп і образився, посварився з європейцями, грюкнув дверима і поїхав достроково з саміту", - додав Жданов.

Раніше повідомлялося, що США згорнули важливу групу, яка повинна була прискорювати мирні переговори. Жорсткий тиск на Росію виявився нецікавим для глави США.

Нагадаємо, раніше Путін назвав терміни нового раунду переговорів. Після 22 червня російська делегація нібито готова до нової зустрічі з українською стороною.

Як писав Главред, у ніч на 11 травня 2025 року російський диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву щодо потенційного врегулювання війни проти України.

Більше новин:

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред