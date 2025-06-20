"Воювати будуть усі": Костянтин Грубич відреагував на вчинок свого сина

Костянтин Грубич переживає за сина.

https://glavred.net/stars/voevat-budut-vse-konstantin-grubich-otreagiroval-na-postupok-svoego-syna-10675001.html Посилання скопійоване

Костянтин Грубич - новини / колаж: Главред, фото: instagram.com, Костянтин Грубич

Ви дізнаєтеся:

Син Костянтина Грубича приєднався до ЗСУ

Як ведучий відреагував на таке рішення

Український відомий ведучий Костянтин Грубич поділився фотографією сина Ярослава у військовій формі в соцмережах.

У коментарі для OBOZ.UA Грубич підтвердив, що Ярослав приєднався до лав ЗСУ.

відео дня

"Відверто зізнаюся: мені зовсім не хочеться, щоб якась інформація про сина виходила від мене. Максимум, що вважаю з мого боку коректним, - це перепостити допис із його соцмереж, що я, власне, і зробив. Ярослав - дорослий хлопець. Якщо вам цікаво, можете звернутися до нього напряму. Якщо вважатиме за потрібне - відповість", - сказав Костянтин.

Ярослав Грубич у ЗСУ / фото: скрін facebook.com, Костянтин Грубич

Також ведучий зазначив, що йому з дружиною зараз дуже важко.

"Що я відчуваю зараз? Як і кожен батько, просто хочу, щоб він був живий - і все. У такий складний час ніхто з нас ні від чого не застрахований. Нам із дружиною дуже важко - переживаємо так само, як десятки тисяч інших українських батьків", - додав Грубич.

Ярослав Грубич / фото: facebook.com, Ярослав Грубич

Костянтин поділився, що Ярослав кілька років роздумував про те, щоб стати військовим.

"Воно визрівало кілька років. Просто від цього нікуди не дітися, поки існує Росія в нинішньому агресивному стані, воювати будуть усі. Ще раз прошу вас зрозуміти мене правильно: не хочу, щоб склалося враження, ніби я спекулюю на цій темі або намагаюся зробити собі піар. Це вважаю негідним. Ідеться ж не про мене, погодьтеся. Що я думаю про свою можливу мобілізацію? Чесно кажучи, не знаю. Зараз намагаюся бути максимально корисним у тилу, а наскільки це ефективно - судити не мені", - підсумував ведучий.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Як повідомляв Главред, співачка Софія Ротару відреагувала на масований обстріл Києва з боку країни-окупанта РФ у ніч на 17 червня. Артистка опублікувала знімок, на якому показала зруйнований багатоповерховий будинок у Солом'янському районі столиці і залишила емоджі у вигляді розбитого серця.

А також ведуча Марічка Падалко написала свою думку про чоловіків, які не пішли на фронт захищати Україну від російських окупантів. Марічка опублікувала висловлювання в День батька, коли багато її колег вітали своїх чоловіків із цим святом.

Вас може зацікавити:

Хто такий Костянтин Грубич? Костянтин Володимирович Грубич (нар. 20 серпня 1968, Полтава) - журналіст, ведучий телепрограми "Знак якості" і "Твій День", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред