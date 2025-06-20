"Воювати будуть усі": Костянтин Грубич відреагував на вчинок свого сина

Ви дізнаєтеся:
- Син Костянтина Грубича приєднався до ЗСУ
- Як ведучий відреагував на таке рішення
Український відомий ведучий Костянтин Грубич поділився фотографією сина Ярослава у військовій формі в соцмережах.
У коментарі для OBOZ.UA Грубич підтвердив, що Ярослав приєднався до лав ЗСУ.
"Відверто зізнаюся: мені зовсім не хочеться, щоб якась інформація про сина виходила від мене. Максимум, що вважаю з мого боку коректним, - це перепостити допис із його соцмереж, що я, власне, і зробив. Ярослав - дорослий хлопець. Якщо вам цікаво, можете звернутися до нього напряму. Якщо вважатиме за потрібне - відповість", - сказав Костянтин.
Також ведучий зазначив, що йому з дружиною зараз дуже важко.
"Що я відчуваю зараз? Як і кожен батько, просто хочу, щоб він був живий - і все. У такий складний час ніхто з нас ні від чого не застрахований. Нам із дружиною дуже важко - переживаємо так само, як десятки тисяч інших українських батьків", - додав Грубич.
Костянтин поділився, що Ярослав кілька років роздумував про те, щоб стати військовим.
"Воно визрівало кілька років. Просто від цього нікуди не дітися, поки існує Росія в нинішньому агресивному стані, воювати будуть усі. Ще раз прошу вас зрозуміти мене правильно: не хочу, щоб склалося враження, ніби я спекулюю на цій темі або намагаюся зробити собі піар. Це вважаю негідним. Ідеться ж не про мене, погодьтеся. Що я думаю про свою можливу мобілізацію? Чесно кажучи, не знаю. Зараз намагаюся бути максимально корисним у тилу, а наскільки це ефективно - судити не мені", - підсумував ведучий.
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Хто такий Костянтин Грубич?
Костянтин Володимирович Грубич (нар. 20 серпня 1968, Полтава) - журналіст, ведучий телепрограми "Знак якості" і "Твій День", повідомляє Вікіпедія.
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