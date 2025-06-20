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У Путіна прямо відкинули перемир'я - Україна відреагувала на цинічну заяву Кремля

Руслана Заклінська
20 червня 2025, 17:41
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Кремль вважає головною проблемою для режиму тиші продовження військової підтримки України західними країнами.
У Путіна прямо відкинули перемир'я - Україна відреагувала на цинічну заяву Кремля
Пєсков заявив про "стратегічну перевагу" РФ і звинуватив Захід / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, kremlin.ru, Офіс президента України

Коротко:

  • РФ не погодиться на перемир’я з Україною, бо нібито має стратегічну перевагу
  • У ЦПД зазначили, що заяви Пєскова адресовані західним партнерам
  • Лише посилення тиску може змусити РФ припинити бойові дії

Росія не має наміру погоджуватись на перемир’я з Україною, оскільки нібито "має стратегічну перевагу". Водночас проблемою встановлення "режиму тиші" у Кремлі вважають продовження військової підтримки України з боку західних країн. Таку заяву зробив речник Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю Sky News.

"Зараз ми маємо стратегічну перевагу. Чому ми повинні її втрачати? Ми не збираємося її втрачати. Ми йдемо далі. Ми просуваємося вперед і будемо продовжувати просуватися", - заявив речник російського диктатора.

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На запитання журналіста про те, чи може Москва взяти зобов’язання не використовувати перемир’я для переозброєння та перегрупування сил, Пєсков відповів, що проблемою встановлення "режиму тиші" є продовження військової підтримки України з боку західних країн.

Речник Путіна також повідомив, що наступного тижня може бути оголошена дата нового раунду переговорів у Стамбулі, які раніше призвели до обмінів полоненими та меморандумів щодо можливого перемир’я.

Заява керівника ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував слова Пєскова. Він підкреслив, що заява адресована не Україні, а західним партнерам, які не розуміють російську ментальність.

"Пєсков вкотре сказав не для нас, а швидше для західних політиків, які не розуміють російську ментальність, що припинення вогню Росії не треба, бо вони хочуть просуватися на фронті", - наголосив Коваленко.

За його словами, Росія продовжує війну, бо "формула сили" — єдина зрозуміла їй логіка. Поки Захід не посилить тиск, росіяни не припинять бойових дій.

"Якщо росіян зупинити, якщо росіян боляче бити, якщо позбавляти їх економічних можливостей, бо все економічне у них зараз вливається у ВПК — тоді відкривається реальний коридор для раціонального діалогу", - зазначив керівник ЦПД.

Коваленко зауважив, що раціональні аргументи не діють на Росію, оскільки її політика мотивована глибокими історичними та екзистенційними травмами, пов’язаними з розпадом СРСР і втратою впливу. Як підкреслив глава ЦПД, "ці божевільні болі вони переносять на поле бою в божевільний спосіб". Водночас РФ залежить від підтримки Китаю й КНДР і боїться санкцій США.

"При цьому, битва за Покровськ, чи набіги на Сумщині видаються за якісь "геополітичні зрушення", але глобально - це абсурд. Втім, росіяни не вважають це абсурдним. Повне нерозуміння Росії на Заході, на жаль, зберігається. Мені б дуже не хотілося, щоб Захід збагнув щодо важливості силових методів тільки після удару в Балтії", - додав він.

Припинення вогню - новини за темою

Минуло 100 днів відтоді, як Україна погодилася на безумовне перемир’я за ініціативою США. У Кремлі відповіли, що погодяться лише за виконання низки умов: виведення ЗСУ з окупованих регіонів, припинення мобілізації, скасування воєнного стану та припинення західних постачань зброї.

Як повідомляв Главред, 2 червня у Стамбулі пройшов другий раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Журналіст Financial Times Крістофер Міллер опублікував документ, який Київ передав Москві, де викладено бачення України щодо завершення війни.

Крім цього, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягає на повноцінному припиненні вогню, а не короткочасному перемир’ї, і закликав США посилити санкційний тиск на Росію. Він розкритикував пропозицію РФ про 2–3-денне перемир’я як спробу тимчасової паузи, а не справжнього миру.

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Хто такий Дмитро Пєсков?

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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