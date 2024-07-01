На фронті буде "смертельне літо": ЗСУ мають утримати лінію оборони – WSJ

Незважаючи на те, що найближчим часом на полі бою навряд чи якась сторона може досягти вирішального перелому, цьогоріч на Україну та Росію очікує "смертельне літо" на фронті.
Водночас завдання Збройних сил України на найближчий час - за допомогою нового західного озброєння утримати позиції, йдеться в матеріалі видання The Wall Street Journal.
Журналісти приходять до думки про те, що підхід Росії найближчим часом не зміниться - окупаційне командування РФ продовжить жертвувати великою кількістю людей заради досягнення невеликих успіхів.
Водночас в окупантів немає достатньої кількості військ для великого наступу на Харків. А якщо перекинути туди сили з інших напрямків, це призведе до послаблення відповідних ділянок фронту.
Тактика глибоких ударів
Уточнюється, що в умовах, коли лінія фронту майже не просувається, отримати перевагу напередодні зими Київ і Москва намагаються, здійснюючи глибокі удари. При цьому РФ б'є по енергетиці в тилу і по позиціях ЗСУ на фронті за допомогою плануючих авіабомб. А Україна за допомогою далекобійних ракет США атакує тимчасово окупований Крим, усвідомлюючи, що має мало шансів найближчими місяцями досягти чогось більшого.
"У той час, як Росія все ще досягає певних успіхів на полі бою, складається відчуття, що українці доволі стратегічно грамотно наносять удари і пересуваються, і тримають себе в руках", - прокоментував ситуацію високопоставлений представник Пентагону.
Крім того, ЗСУ змогли сформувати достатньо сил для поповнення втрат і деяких резервів. До того ж на початку великого наступу їх зазвичай потрібно в кілька разів більше.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
Просування на фронті
Аналітики говорять про те, що Росія змогла компенсувати втрати внаслідок поповнення особового складу. Але тепер успіхи ворога є повільними і передбачуваними.
"Спроба Росії провести великомасштабний наступ влітку залишається складним питанням для українських стратегів та їхніх західних радників. За словами представника розвідки, Київ має в своєму розпорядженні досить хорошу розвідувальну інформацію про бойову обстановку і може виявити російські сили, які накопичуються для потенційного нападу", - резюмують автори статті.
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