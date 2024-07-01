На фронті буде "смертельне літо": ЗСУ мають утримати лінію оборони – WSJ

В окупантів немає достатньої кількості військ для великого наступу на Харків.

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ЗСУ мають стримати лінію фронту, кажуть аналітики / Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

Незважаючи на те, що найближчим часом на полі бою навряд чи якась сторона може досягти вирішального перелому, цьогоріч на Україну та Росію очікує "смертельне літо" на фронті.

Водночас завдання Збройних сил України на найближчий час - за допомогою нового західного озброєння утримати позиції, йдеться в матеріалі видання The Wall Street Journal.

Журналісти приходять до думки про те, що підхід Росії найближчим часом не зміниться - окупаційне командування РФ продовжить жертвувати великою кількістю людей заради досягнення невеликих успіхів.

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Водночас в окупантів немає достатньої кількості військ для великого наступу на Харків. А якщо перекинути туди сили з інших напрямків, це призведе до послаблення відповідних ділянок фронту.

Тактика глибоких ударів

Уточнюється, що в умовах, коли лінія фронту майже не просувається, отримати перевагу напередодні зими Київ і Москва намагаються, здійснюючи глибокі удари. При цьому РФ б'є по енергетиці в тилу і по позиціях ЗСУ на фронті за допомогою плануючих авіабомб. А Україна за допомогою далекобійних ракет США атакує тимчасово окупований Крим, усвідомлюючи, що має мало шансів найближчими місяцями досягти чогось більшого.

"У той час, як Росія все ще досягає певних успіхів на полі бою, складається відчуття, що українці доволі стратегічно грамотно наносять удари і пересуваються, і тримають себе в руках", - прокоментував ситуацію високопоставлений представник Пентагону.

Крім того, ЗСУ змогли сформувати достатньо сил для поповнення втрат і деяких резервів. До того ж на початку великого наступу їх зазвичай потрібно в кілька разів більше.

Просування на фронті

Аналітики говорять про те, що Росія змогла компенсувати втрати внаслідок поповнення особового складу. Але тепер успіхи ворога є повільними і передбачуваними.

"Спроба Росії провести великомасштабний наступ влітку залишається складним питанням для українських стратегів та їхніх західних радників. За словами представника розвідки, Київ має в своєму розпорядженні досить хорошу розвідувальну інформацію про бойову обстановку і може виявити російські сили, які накопичуються для потенційного нападу", - резюмують автори статті.

Прогнози закінчення війни в Україні - останні новини за темою

Раніше американський генерал-легенда назвав єдиний сценарій завершення війни в Україні. Будь-які війни закінчуються переговорами, але все залежить від того, що увійде в умови письмових угод.

Нагадаємо, боєць ЗСУ зробив резонансний прогноз щодо закінчення війни. Розв'язана Росією війна проти України навряд чи завершиться у 2024-2025-х роках, вважає заступник командира батальйону 47-ї ОМБр Олександр Геніій Ширшин.

Як повідомлялося раніше, війна закінчиться, коли Путін зрозуміє, що не може перемогти Україну й утримати окуповані території, сказав колишній командувач військами США в Європі, генерал Веслі Кларк. Війна має завершиться на базі сценарію, який відповідає інтересам Києва.

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