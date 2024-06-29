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Умова, яка поставить Путіна "на місце": у США назвали сценарій кінця війни

Андрій Ганчук
29 червня 2024, 17:43
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Керівник Кремля Володимир Путін не вдасться до застосування ядерної зброї у війні проти України, переконаний американський генерал Уеслі Кларк.
ВСУ, Путин
Путін має зрозуміти, що не захопить Україну і не втримає окуповані території - Кларк / Колаж: Главред, фото: 3-тя ОШБ, скріншот YouTube

Війна в Україні закінчиться, коли Володимир Путін зрозуміє, що агресор Росія не здатна здобути перемогу й утримати тимчасово захоплені території. Ядерну зброю Москва не застосує. Про це заявив колишній командувач військами США в Європі, генерал Веслі Кларк.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що війна має закінчитися сценарієм, який передбачає інтереси України. Коли почнеться реалізація цього плану, російських окупантів можна буде побороти.

"Ця війна закінчиться, коли Путін зрозуміє, що він не може перемогти і не може утримати частини України, які, як він стверджує, є частиною Росії. Ось як має закінчитися ця війна. Часто чуємо, що вона має закінчитися дипломатичним врегулюванням, адже всі війни зазвичай закінчуються якоюсь письмовою угодою. Але питання в тому, що ляже в основу цієї угоди? Основою для неї мають бути результати української концепції витіснення росіян, вимоги, які ця концепція породжує, і рішучість їх виконати в процесі реалізації плану. Щойно це почне відбуватися, думаю, що Путіна можна буде подолати", - вважає Кларк.

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Також він висловив упевненість у тому, що Путін не застосує ядерну зброю.

"І я впевнений, що він точно не вдасться до ядерного сценарію", - переконаний генерал.

Американський високопоставлений генерал акцентував увагу і на тому, що Україна ніколи не була загрозою для Росії. Український народ "просто хотів мати можливість обирати свій власний шлях".

"Якби у Путіна була світла голова і він розумів би розклад 21 століття, Україна і Росія могли б бути партнерами вже сьогодні. Натомість він обрав хибний шлях, що ґрунтується на фальшивій історії та привабливості російського імперіалізму, якому немає місця в 21-му столітті", - наголосив Веслі Кларк.

Війна Росії проти України - головні новини за темою:

Росія може відкрити нову гарячу точку в Харківській області, припустили аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з оцінками експертів, противник може піти в атаку на Золочівському напрямку. Російські ДРГ уже промацали обстановку атакою поблизу села Сотницький Козачок на північному заході від Золочіва.

Війна РФ і України не повинна затягнутися на багато років, сказав Володимир Зеленський. За його словами, протягом місяців слід приготувати план, який стане механізмом примусу Москви до миру.

РФ втратила тисячі танків у війні з Україною, написали у німецькій газеті Süddeutsche Zeitung. Передбачається, що в окупантів залишилося близько 3200 танків, боєздатність яких викликає сумніви. Ситуація для ворога стане критичною, якщо ЗСУ завдадуть потужного удару.

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