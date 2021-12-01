На АЗС впали ціни на паливо

Вартість палива рекордно подешевшала / УНІАН

Ряд українських АЗС скорегував вартість бензину і дизельного палива.

За даними Enkorr, про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Таким чином, середня ціна бензину А-92 в Україні знизилася на 26 коп./л і склала 30,61 грн/л, бензин А-95 подешевшав на 39 коп./л до 31,39 грн/л, а дизельне паливо подешевшало на 35 коп./л – до 30,31 грн/л.

читайте такожПід Новий рік ціни на продукти досягнуть позамежного рівня: що подорожчає найбільшеНа WOG і ОККО бензин А-95 подешевшав на 1,05 грн/л, до 32,15 грн/л, А-92 – на 0,74 коп./л, до 31,75 грн/л, дизельне паливо – на 1,24 грн/л, до 30,83 грн/л.

На заправках UPG ціни на бензин і ДП зменшилися на 0,8-1 грн/л: А-92 – до 30,70 грн/л, А-95 – до 31,30 грн/л і ДП – до 28,90 грн/л /л/л.

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Мережа KLO знизила ціни на 0,8 - 1,05 грн/л.

В SOCAR А-95 подешевшав на 1,03 грн/л, до 32,15 грн/л, А-92 – на 1 грн/л, до 31,98 грн/л.

Shell, KLO, AMIC," Автотранс", "паралель", "Рур груп", Chipo і інші знизили ціну всіх видів палива на 0,2 - 1,4 грн/л.

Вартість палива рекордно подешевшала

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні ні з того ні з сього обірвалися ціни на паливо. Розрахункові ціни для бензину і "дизел" знижені майже на гривню.

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