В Україні впали ціни на газ для населення

Газ подешевшав / Фото pixabay.com

Постачальник газу знизили тарифи для населення на грудень. Як пише ГазПравда, ціни знизили відразу 36 компаній.

Таким чином, ціна на газ для населення виявилася нижче 8 грн за кубометр.

Відзначається, що в листопаді вперше за півроку сім постачальників знизили річні ціни для побутових споживачів. А в грудні цей список доповнили ще чотири компанії.

Виходячи з цього, на даний момент найнижчі тарифи пропонує Енерджі Трейд Груп (ETG.UA) - від 7,799 грн за кубометр.

читайте такожВ Україні різко впали ціни на паливоКрім того, ряд компаній продають газ для українців за ціною від 7,98 до 13,5 грн за кубометр (Херсонська обласна енергопостачальна компанія).

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Найвищі річні тарифи залишилися у Херсонрегіонгазу - 14,9 грн / кубометр,

Херсонської обласної енергопостачальної компанії - 13,5 грн/кубометр,

Стрийнафтогазу - 11,99 грн/кубометр.

Нагадаємо, раніше Главред писав, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника" останньої надії " (Нафтогаз України) зрівняти ціни ППН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.

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