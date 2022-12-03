"Ми живемо поруч з божевільним сусідом": релігієзнавець оцінив ризик ракетного удару по Лаврі росіянами

Лавра - це найвищий статус як у православній церкві, так і в греко-католицькій / Фото УНІАН

Релігієзнавець, громадський діяч Ігор Козловський оцінив ризики того, що країна-агресор вдасться до ракетних ударів по Києво-Печерській Лаврі.

За його словами, Лавра — це найвищий статус як у православній церкві, так і в греко-католицькій. У Росії їх лише дві - Троїце-Сергієва і Олександро-Невська в Санкт-Петербурзі. В Україні ж - три православні та дві греко-католицькі.

"Ми - особлива держава, особлива територія для християнського світу (що ми навіть не усвідомлюємо до кінця, до речі). І це, зрозуміло, також є святинями для всього православного світу", - сказав Козловський в інтерв'ю Главреду.

За словами релігієзнавця, дуже важко прогнозувати, на які радикальні дії здатна Росія.

"Ми живемо поруч з божевільним сусідом, і що в цій хворій голові може виникнути, важко прогнозувати. Це дійсно хворі люди, які створили ідеологію "русского міра" або путінізму, як зараз кажуть, де ідеї заперечують реальність. Вони її підмінюють і, таким чином, намагаються знищити реальність. Тому що наша реальність - це виклик для їхніх ідей", - зазначив Козловський.

Експерт вважає, що щойно відбуваються зміни в православному просторі, це може викликати росіян певні бажання, зокрема і знищити і ці споруди.

"Не хотілося б в це вірити, але хвороба серйозна, тож очікувати можна чого завгодно", - додав релігієзнавець.

Як повідомляв Главред, політичний аналітик Олександр Кочетков вважає, що в разі заборони діяльності УПЦ МП в Україні, Росія може завдати удар по Києво-Печерській Лаврі.

Заборона УПЦ МП в Україні

Рада національної безпеки і оборони 1 грудня доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

2 грудня заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Раніше Служба безпеки України під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ. У пресслужбі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "русского міра" порушено кримінальне провадження.

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