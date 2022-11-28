УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Виття на болотах і ракетний удар по Лаврі: експерт передрік реакцію Росії на заборону УПЦ МП

28 листопада 2022, 16:33

У РФ весь час наполягатимуть на канонічності тієї церкви, яку ми "незаконно" забороняємо. Але нічого вдіяти з цим у Росії не зможуть.

УПЦ МП, Олександр Кочетков
Росія не прийме заборони УПЦ МП в Україні - Олександр Кочетков / Колаж УНІАН

У разі заборони діяльності УПЦ МП в Україні, Росія може завдати удару по Києво-Печерській Лаврі. Таке припущення в інтерв'ю Главреду висловив політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Буде гучне виття і скрегіт на болотах з усіх пропагандистських рупорів - соловйови і скабєєви розповідатимуть про "нехтування", "фашистів", "нацистів" і "сатаністів". Ну а в кінцевому підсумку, коли заборонять і, якщо будуть спроби негайно передати її віруючим, умовно кажучи, іншого патріархату, то цілком можливо, що ракета може прилетіти по святині, яку росіяни зараз називають своєю", - зазначив експерт.

Водночас Кочетков виключив створення іншої церкви на платформі УПЦ МП під контролем Росії.

"Це абсолютно безнадійні спроби. У РФ весь час наполягатимуть на канонічності тієї церкви, яку ми "незаконно" (з їх точки зору) забороняємо. Тому ніяку катакомбну церкву вони створити не можуть - увсі ці церковні течії, які діють всупереч владі, відбуваються не збоку, а з внутрішнього опору. Більш того, по складу своєму церковники, особливо - православні, не схильні протистояти владі, вони схильні її підтримувати. Адже навіть Господні заповіти говорять про непротивлення", - зазначає Кочетков.

Як писав Главред, Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). В результаті слідчих дій, крім усього іншого, правоохоронці виявили документи, що підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур, повідомили у прес-службі СБУ.

Також внаслідок масованої ракетної атаки окупантів по Україні 31 Жовтня постраждав Лядівський Усікновенський скельний чоловічий монастир. Окупанти здійснили атаку якраз тоді, коли відбувалася Літургія. Внаслідок цього було пошкоджено іконостас, впало панікадило та вибило вікна. В результаті удару загинув послушник. Про це повідомляється на сайті Могилів-Подільської єпархії УПЦ МП.

Заборона УПЦ МП в Україні - новини:

УПЦ МП Олександр Кочетков Києво-Печерська лавра
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:48

Прикмети на 29 листопада: які 2 речі потрібно зробити, щоб удачу залучити

17:05

Росія готує нову ракетну атаку: Зеленський терміново скликав засідання СтавкиВідео

17:01

Успіхи України на фронті можуть стати проблемою для США – WPВідео

16:33

Виття на болотах і ракетний удар по Лаврі: експерт передрік реакцію Росії на заборону УПЦ МПВідео

16:10

Депутат "Єдиної Росії" під час засідання переплутав мікрофон з мікроскопомВідео

Реклама
16:05

Олеся Бацман і Дмитро Гордон показали, як гріються товариством один одного

15:47

"Такий фільм споганили, клоуни": в мережі висміяли Іронію Долі з Кіркоровим і Бузовою

15:46

"Російський суп": Міла Куніс потрапила в скандал через борщ

15:42

Продюсери обрали головного претендента на роль нового Джеймса Бонда - ЗМІВідео

15:27

Світло вмикатимуть на 2-3 години: в ДТЕК розповіли про серйозні проблеми у КиєвіВідео

15:16

Лади закінчилися: матерям загиблих окупантів видали цинічні подарунки

15:07

Гра на руку Кремлю: Вірменію роблять жертвою конфлікту в Карабасі, щоб відвернути світ від війни в Україні

15:03

"Через 6 місяців я поїду в Ялту": у Зеленського зробили гучну заяву про звільнення КримуВідео

14:47

Данілов розповів, які є таємні складові рецепту української перемогиВідео

14:43

Росія може почати масштабну ракетну атаку в будь-який момент: в МВС попередили українцівВідео

14:42

Солістку гурту Kazka розкритикували за невдалий експеримент із зовнішністю

14:32

А Влад знає: Тодоренко анонсувала третю дитину

14:12

Держава має висловити позицію щодо Києво-Печерської Лаври, тягнути не можна - експертВідео

14:11

Різдвяний піст 2022: дата, що можна їсти, головні помилки

14:05

"Ні зв'язку, ні води": зірка "Кріпосної" розповіла, як її батьки виживали в ЧерніговіВідео

Реклама
13:54

Бойкот фехтувальників-росіян та білорусів на міжнародній арені продовжено до березня 2023 року

13:45

Вів "сепаратні переговори" із Заходом і Китаєм: ЗМІ з'ясували, кому була вигідна смерть глави МЗС Білорусі

13:34

Нацрада й Центр протидії дезінформації підписали Меморандум про співпрацю (фото)

13:22

"Бути не може": у Путіна не вірять, що окупанти РФ здатні забратися із Запорізької АЕС

13:20

"Пишний похорон можуть влаштувати вже йому": Лукашенко боїться ліквідації росіянами - опозиціонерВідео

13:08

"Ура, російський паспорт": співачка з Донецька зраділа отриманню громадянства РФВідео

13:00

Гороскоп на завтра 29 листопада: Овни проявлять креативність, а Козероги втілять мрії

12:54

Лукашенко може загинути під час "випадкової" ДТП - Жданов

12:44

"Зернова угода" спрацювала: Ердоган заявив, що війну в Україні можна закінчити переговорамиВідео

12:42

Портативний генератор: як купити без розмитнення і не помилитися з виборомВідео

12:29

Війська РФ за можливості підуть на Київ,"збирачу земель" Путіну потрібна вся Україна - Кличко

12:25

Завдають шкоду Україні: експерт пояснив, чому заборона УПЦ МП потрібна під час війниВідео

12:21

Ігор Кондратюк показав, як зараз виглядає його будинок після березневого обстрілу

12:04

"Заморозити війну і навесні-влітку почати знову": експерти пояснили, навіщо Кремлю блекаут в Україні

11:52

Андрій Хливнюк назвав єдиного російського артиста, з яким підтримує зв'язок

11:26

5 секретів ідеального Олів'є на Новий рік, про які ніхто не знав: старовинний рецепт салатуВідео

11:20

"Путін не вкраде Різдво": Кличко відповів, як Київ проведе новорічні свята і чи буде ялинка

11:14

КРАІЛ взялася за "дочок" 1xBet в Україні: триває тотальна перевірка

11:02

Газпром раптом відмовився від звинувачень на адресу України і "передумав" скорочувати транзитВідео

11:00

Зенітно-ракетний взвод ЗСУ отримав позашляховик за сприяння Favbet Foundation

Реклама
10:57

США можуть передати Україні високоточні снаряди радіусу дії до 150 км - Reuters

10:45

"РФ готується атакувати": у ЗСУ попередили про загрозу масових обстрілів і назвали терміниВідео

10:23

Розкішна краса мудрих дам: найкращі та найгірші відтінки помади для жінок 50+

10:10

Україні потрібна потужна ППО, щоб країна не занурилася в темряву - стратег Міноборони АвстріїВідео

10:00

"Сісти за стіл і шукати компроміс": Лукашенко просить Київ почати переговори з РФ без попередніх умов

10:00

Гороскоп таро на тиждень 28 листопада - 4 грудня: Овнам - розвиток інтуїції, а Козерогам - успіх

09:52

"Відключення світла у Києві можуть тривати аж до весни": Кличко назвав основну проблемуВідео

09:45

Як вибрати стиглий ананас: 4 поради, як купити найсмачніший і соковитий фрукт

09:24

Варто запастися їжею та водою: Кличко розповів, чи буде евакуація з Києва в разі блекауту

09:02

Дальність з повітря - 60 км: Британія передала Україні новітні високоточні ракети Brimstone 2Відео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопад
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиМодні зачіскиФарбування волоссяМодний манікюр
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти