Виття на болотах і ракетний удар по Лаврі: експерт передрік реакцію Росії на заборону УПЦ МП

Росія не прийме заборони УПЦ МП в Україні - Олександр Кочетков / Колаж УНІАН

У разі заборони діяльності УПЦ МП в Україні, Росія може завдати удару по Києво-Печерській Лаврі. Таке припущення в інтерв'ю Главреду висловив політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Буде гучне виття і скрегіт на болотах з усіх пропагандистських рупорів - соловйови і скабєєви розповідатимуть про "нехтування", "фашистів", "нацистів" і "сатаністів". Ну а в кінцевому підсумку, коли заборонять і, якщо будуть спроби негайно передати її віруючим, умовно кажучи, іншого патріархату, то цілком можливо, що ракета може прилетіти по святині, яку росіяни зараз називають своєю", - зазначив експерт.

Водночас Кочетков виключив створення іншої церкви на платформі УПЦ МП під контролем Росії.

"Це абсолютно безнадійні спроби. У РФ весь час наполягатимуть на канонічності тієї церкви, яку ми "незаконно" (з їх точки зору) забороняємо. Тому ніяку катакомбну церкву вони створити не можуть - увсі ці церковні течії, які діють всупереч владі, відбуваються не збоку, а з внутрішнього опору. Більш того, по складу своєму церковники, особливо - православні, не схильні протистояти владі, вони схильні її підтримувати. Адже навіть Господні заповіти говорять про непротивлення", - зазначає Кочетков.

Як писав Главред, Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). В результаті слідчих дій, крім усього іншого, правоохоронці виявили документи, що підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур, повідомили у прес-службі СБУ.

Також внаслідок масованої ракетної атаки окупантів по Україні 31 Жовтня постраждав Лядівський Усікновенський скельний чоловічий монастир. Окупанти здійснили атаку якраз тоді, коли відбувалася Літургія. Внаслідок цього було пошкоджено іконостас, впало панікадило та вибило вікна. В результаті удару загинув послушник. Про це повідомляється на сайті Могилів-Подільської єпархії УПЦ МП.

Заборона УПЦ МП в Україні - новини: