"Ми знали, про що говорить Кадиров": Данілов розповів про феноменальну українську розвідку

Данилов розповів про феноменальну українську розвідку / УНІАН

Українська розвідка знала, що роблять кадирівські підрозділи ще за півтора місяці до початку повномасштабного вторгнення. Також були встановлені українські нардепи, які працювали на РФ. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данилов, повідомляє ТСН.ua.

Він додав, що даних, якими володіла українська розвідка, не було навіть у партнерів. Про "феноменальну роботу" розвідки обіцяють розповісти пізніше.

"Щоб було зрозуміло - ми вели кадирівські підрозділи, починаючи за півтора місяці до війни. Ми кожен день знали, що відбувається в кадировському підрозділі, хто там чим займається. Ми мали все те, що стосується відео - та аудіосупроводу. Ми розуміли, про що говорить безпосередньо Кадиров з тими хлопцями, які були відряджені для виконання цих завдань. Наша розвідка працює просто бездоганно", - сказав Олексій Данилов.

Українській розвідці відомі імена діючих і колишніх нардепів, а також інших політиків і відомих людей, які є "зрадниками".

"Це були і мери, і народні депутати, і багато інших людей, прізвища яких були у всіх на екранах", – додав Данилов.

Варто відзначити, що він прямо не відповів на запитання, про те чи є питання до діючих нардепів, які продовжують працювати у Верховній Раді.

Раніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що російські окупанти готуються до більш широкого наступу ЗСУ і мають намір утримати захоплені Мелітополь та Херсон. На Донецькому напрямку ворог готується до нових атак. Країна-агресорка РФ дійшла до висновку, згідно з яким її війська не можуть наступати відразу на більш ніж одному напрямку. Москва перекидає сили і засоби на низку напрямків для посилення своїх позицій

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони російських окупантів у Херсонській області. Загарбники залишили свої позиції.

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