Війська РФ готуються до боїв за утримання Херсона і наступу у Донецькій області - ISW

Війська Росії перекидають сили на південь та схід і можуть готуватися до утримання захопленого Херсона - експерти / Колаж Людмила Денісова, ua.usembassy.gov, Reuters

Країна-агресорка РФ дійшла до висновку, згідно з яким її війська не можуть наступати відразу на більш ніж одному напрямку. Москва перекидає сили і засоби на низку напрямків для посилення своїх позицій. Окупанти готуються до більш широкого наступу ЗСУ і мають намір утримати захоплені Мелітополь та Херсон. На Донецькому напрямку ворог готується до нових атак. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

Як повідомляється у звіті ISW, російське військове керівництво відтепер розуміє, що війська окупантів не можуть відразу проводити більше однієї наступальної операції. Ворог проводить перекидання військ на низку напрямків з метою утримання позицій або нового наступу.

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Зокрема, війська Росії збираються утримати Мелітополь, оскільки це важливий шлях логістики між Ростовською областю і півднем України.

Крім того, росіяни зміцнюють свої підрозділи на Донецькому напрямку, куди перекидаються бійці Центрального військового округу. Раніше їх вже задіяли в районі Лисичанська-Сіверська. Окупанти мають намір наступати.

"Пересування підрозділів ЦВО в район Донецька також свідчить про те, що російські сили віддають перевагу Сіверському наступу на користь збереження темпу наступу в районі Донецька", - відзначають аналітики.

Також в Інституті зазначають, що після того, як російські загарбники здійснили обмежений прорив навколо вентиляційної шахти Бутовська вугільна шахта, їхні атаки в районі Авдіївки та західної частини Донецька де-факто опинилися на піку. Переміщення військ показує - росіяни усвідомили свою нездатність масштабно атакувати більш ніж на одному напрямку.

Крім цього експерти згадали і про повідомлення Генштабу щодо перекидання третього армійського корпусу до Харківської і Запорізької областей. Окупанти погано навчені і підготовлені.

Розгортання корпусу свідчить про те, що Росія має намір відновити свою здатність наступати на Донецькому напрямку, або збирається оборонятися у Херсоні.

Війна Росії проти України

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що війська Росії не в змозі виконати вимоги Кремля щодо просування на Донбасі. Іноді вони не здатні пройти навіть 100 метрів на добу. Окупанти підійшли до Бахмута, обстрілюють місто і можуть повторити історію з Сєвєродонецьком.

29 серпня колишній радник керівника Офісу президента Віктор Андрусів сказав, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони російських окупантів у Херсонській області. Загарбники залишили свої позиції.

30 серпня радник Офісу президента Олексій Арестович уточнив, що прорив силами оборони України фронту на Херсонщині стався на декількох ділянках. Українські війська або припинили, або повністю зупинили забезпечення російських підрозділів в регіоні шляхом нанесення вогневих ударів по мостах і переправах. Окупанти намагаються відновити логістику.

Дивіться відео ТСН - на Антонівському мосту у Херсоні сталося три потужні вибухи

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