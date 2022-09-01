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В армії РФ не вистачає особового складу, там готові вербувати засуджених в обмін на помилування - CNN

1 вересня 2022, 07:14

За даними США, російські збройні сили відчувають гостру нестачу військовослужбовців. Їм доводиться примушувати поранених солдатів повертатися на поле бою.

Путін, армія РФ
Армія РФ страждає від гострої нахватки особового складу / Фото УНІАН

У російській армії - гостра нестача особового складу, РФ шукає способи підвищити чисельність своїх військ. Міноборони Росії прагне набрати контрактників, примушує поранених солдатів до відновлення бойових дій, а також набирає особовий склад у приватних охоронних компаніях.

Про це заявили CNN два американських чиновника. Інформація ґрунтується на даних розвідки США, ступінь секретності яких нещодавно була знижена.

"Ми вважаємо, що російське міноборони намагається заповнити дефіцит особового складу, набираючи військовослужбовців-контрактників - зокрема, спонукаючи солдатів, які отримали поранення, знову повернутися на поле бою, наймаючи співробітників з приватних охоронних компаній та виплачуючи бонуси призовникам", - розповів американський чиновник, ім'я якого не називається.

За словами співрозмовника CNN, є повідомлення про те, що Міноборони РФ "імовірно почне" вербування засуджених злочинців в Україні "в обмін на помилування та фінансову компенсацію".

Як і в попередніх випадках із розсекреченими даними, співрозмовники телекомпанії не надали додаткової інформації про те, на чому ґрунтуються подібні висновки.

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін збирається збільшити чисельність особового складу Збройних сил РФ до 2 млн осіб. Про це йдеться у відповідному указі, який він підписав.

На це рішення відреагували в Міноборони України - порадили, щоб Росія не забула закупити 2 млн мішків для трупів.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що рішення збільшити армію до 2 млн осіб може вказувати на спробу Путіна уникнути оголошення загальної мобілізації.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що плани Путіна про збільшення армії на 137 тисяч можна вважати визнанням реальних втрат російської армії.

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