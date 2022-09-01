Мінус 200 "голів", 6 складів боєприпасів і гори техніки: ЗСУ скоротили популяцію окупантів на півдні

ЗСУ скоротили популяцію окупантів на півдні / скріншот

Українські військові знищили понад 200 росіян, 6 складів ворожих боєприпасів, військову техніку та озброєння загарбників на південному напрямку.

Як повідомили в оперативному командування "Південь", протягом дня 31 серпня ворог завдав вогневого удару по важкій ствольній артилерії по Криворізькому та Нікопольському районах. В результаті обстрілу пошкоджені житлові будинки. Постраждалих серед цивільного населення немає.

У відповідь українська авіація завдала 24 удари по місцях зосередження противника, його сил і засобів, командним і опорним пунктам, логістичним центрам, транспортним шляхам і бойовим позиціям.

Також ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесені удари по пунктах управління безпілотними літальними апаратами, станціям радіоелектронної боротьби і радіолокаційним, реактивним системам залпового вогню і засобам протиповітряної оборони ворога.

Утримання Каховського та Дар'ївського мостів під щільним вогневим контролем унеможливило їх використання ворогом для підтягування техніки та боєприпасів.

"Попадання результативні, пошкодження суттєві. Налагоджена окупантами Понтонна переправа в районі Дар'ївки знищена", - йдеться в повідомленні.

В результаті вогневих зусиль ЗСУ ворог втратив 201 людину, 12 танків Т-72 і 18 одиниць автомобільної бронетехніки, повідомили в ОК "Південь".

"Влучно знищені важка вогнеметна система "Сонцепьок", зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", 5 гаубиць"Мста-Б", самохідна гаубиця "Акація", 2 самохідні артустановки, 3 мобільних міномети", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ліквідовано 6 складів ворожих боєприпасів у Бериславському, Генічеському та Херсонському районах, а також командні пункти 331-го парашутно-десантного та 56-го десантно-штурмового полків ворожих військ.

Нагадаємо, українські військові прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Керівник Об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наші захисники вже проводять операцію зі звільнення Херсона. Вона зазначила, що контрнаступ у Херсонській ЗСУ буде сучасними методами, зокрема, виснажуючи ворога.

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