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У Росії є ресурси для відкриття другого фронту - німецький генерал

1 вересня 2022, 07:59

Велика частина флоту РФ ще не задіяна у війні проти України, а російські ВПС досі "володіють значним потенціалом", заявив Еберхард Цорн.

Еберхард Цорн, армія РФ
Еберхард Цорн закликав не недооцінювати військовий потенціал РФ / Фото Міноборони РФ, армія РФ

У Росії є потенціал для відкриття другого фронту. І це становить загрозу для НАТО. Про це заявив генеральний інспектор німецьких збройних сил Еберхард Цорн і закликав не недооцінювати військову міць країни-агресорки.

"Нині основна частина Сухопутних військ РФ зосереджена в Україні, але навіть у цьому випадку ми не повинні недооцінювати їхній потенціал для відкриття другого театру військових дій", - сказав Цорн в інтерв'ю Reuters.

За його словами, велика частина флоту РФ ще не задіяна у війні проти України, а російські військово-повітряні сили досі "володіють значним потенціалом". Цорн стверджує, що це також "становить загрозу для НАТО".

Генеральний інспектор бундесверу каже, що у російських окупантів досі величезна кількість боєприпасів, які, хоча частково є старими і неточними, але завдають великих руйнувань українській цивільній інфраструктурі.

Також Цорн зазначив, що війська країни-агресора "просуваються вперед" за підтримки масованого артилерійського вогню, хоча їхній наступ і сповільнився.

"Росія цілком здатна розширити конфлікт", - підкреслив генерал.

Як повідомляв Главред, президент Росії Володимир Путін нібито вперше в кулуарах визнав, що розв'язана ним в Україні війна провалилася, і цю проблему потрібно терміново розв‘язувати. Вихід російський диктатор бачить у створенні нового "керованого хаосу", тобто ще однієї війни, з якої він вийде переможцем. В якості жертви господар Кремля розглядає дві країни - Грузію і Казахстан.

Раніше директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа не виключав, що якщо Путін зрозуміє, що він остаточно програв війну в Україні, то він може напасти на країни Балтії.

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