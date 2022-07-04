"Горить яскраво, із салютом і феєрверками": в тилу ворога на Донбасі підірвано склад боєприпасів - ЗМІ

У місті Сніжне вночі гриміли вибухи / Фото t.me/itsdonetsk

Пізно вночі 4 липня в окупованому місті Сніжне Донецької області прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили про них близько першої години ночі в понеділок.

У Telegram-каналах пишуть, що вибухи пролунали на заводі Сніжнянськхіммаш. За словами місцевих, горить і детонує склад з боєприпасами окупаційної російської армії.

"У Сніжному склад бомбанули, судячи з усього", - зазначає один з очевидців.

"Горить склад БК, красиво так горить, яскраво! Із салютом і феєрверками!"- пише інший.

Тим часом у Telegram-каналі Типичный Донецк опублікували відповідні фото і відео. На кадрах видно яскраву пожежу, підіймаються густі клуби диму і чутно звуки розривів, имовірно, через детонацію боєприпасів.

Сніжне з 2014 року перебуває під контролем російських окупаційних військ. Місто розташоване в глибокому тилу, дуже близько до російського кордону. Росіяни завозили в Сніжне велику кількість техніки і БК.

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Як повідомляв Главред, вранці 3 липня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ЗСУ знищили одну з чотирьох військових баз окупантів у Мелітополі. Завдали понад 30 ударів по ворогу. Також, за його словами, завдяки силам опору бронепоїзд окупантів з боєприпасами зійшов з рейок.

Пізніше Федоров розповів подробиці удару українських захисників по російських окупантах.

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