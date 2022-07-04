"Горить яскраво, із салютом і феєрверками": в тилу ворога на Донбасі підірвано склад боєприпасів - ЗМІ

Сніжне з 2014 року перебуває під контролем російських окупантів. Місто розташоване дуже близько до російського кордону, туди завозили велику кількість техніки.
Пізно вночі 4 липня в окупованому місті Сніжне Донецької області прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили про них близько першої години ночі в понеділок.
У Telegram-каналах пишуть, що вибухи пролунали на заводі Сніжнянськхіммаш. За словами місцевих, горить і детонує склад з боєприпасами окупаційної російської армії.
"У Сніжному склад бомбанули, судячи з усього", - зазначає один з очевидців.
"Горить склад БК, красиво так горить, яскраво! Із салютом і феєрверками!"- пише інший.
Тим часом у Telegram-каналі Типичный Донецк опублікували відповідні фото і відео. На кадрах видно яскраву пожежу, підіймаються густі клуби диму і чутно звуки розривів, имовірно, через детонацію боєприпасів.
Сніжне з 2014 року перебуває під контролем російських окупаційних військ. Місто розташоване в глибокому тилу, дуже близько до російського кордону. Росіяни завозили в Сніжне велику кількість техніки і БК.
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Як повідомляв Главред, вранці 3 липня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ЗСУ знищили одну з чотирьох військових баз окупантів у Мелітополі. Завдали понад 30 ударів по ворогу. Також, за його словами, завдяки силам опору бронепоїзд окупантів з боєприпасами зійшов з рейок.
Пізніше Федоров розповів подробиці удару українських захисників по російських окупантах.
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